LED廠華興（6164）7月營收為8562萬元，年增56.58%，也月增約4.8%，再創2019年4月以來新高紀錄。今年1~7月營收5.48億元，年增率達21.19%。華興公司下半年持續鎖定UV淨化科技產品線，目標今年挑戰轉盈。

華興6月營收8170萬元，自結單月每股盈餘0.04元。第二季營收比上季持續增長6.76%。7月營收更旺，年增逾五成，公司表示，主要係海外子公司之營收較去年同期增加。隨著7月業績續攻，加上新品與專案持續展開，公司第三季營運可望持續成長。今日股價再強攻漲停。

華興第二季營收2.39億元，季增6.76%。由於UVC抑菌產品熱賣到缺貨，低溫照明訂單也穩定回流，華興盼今年挑戰轉盈。

儘管去年營收因全球新冠疫情觸底，但華興避開紅海市場，站穩差異化、客製化的利基，LED指示燈及照明成品業務於今年穩定回升，業績持續成長。

華興除了低溫照明訂單回籠之外，新事業發展的效益也逐步顯現，今年以潔淨新科技為主要訴求，與台灣昕諾飛合作的商用UVC抑菌、滅活產品，產品持續熱銷。公司下半年規畫新增UV淨化科技產品線BioLED、AI智慧控制、植物照明，並朝向在地工程專案整合的方向發展。目前LED元件佔華興營收比重5成為最高，商用照明比重約20%-25%，低溫照明比重約在10%-15%。