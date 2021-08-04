笑容燦爛的阿MO正在找家（圖／翻攝自新北市政府動物保護防疫處）

笑容燦爛的阿MO正在找家（圖／翻攝自新北市政府動物保護防疫處）

超勵志！浪浪少一隻腳依然樂觀等家！新北市政府動保處表示，今年4月救援到一隻少了右前腳的米克斯「阿MO」，動保員悉心照顧後已開放認養，新北市動保處也祭出多項認養人專屬優惠，幫助飼主全方位照顧毛寶貝。

阿MO今年4月底被救援回板橋動物之家，在收容時發現牠缺了右前腳，應是在流浪過程中受傷導致，動保員宋曉玲為牠取名阿MO，她說阿MO已經是成犬，性情穩定，不只親人也親狗，阿MO也已經習慣使用三隻腳維持平衡，牠充滿活力在運動場中奔跑時，速度絲毫不遜色其他健康的狗，完全看不出不久前牠還在外頭坎坷流浪，希望個性優質的阿MO能突破身體缺陷，順利被認養出去。

獸醫黃亭瑄表示，飼主在照顧截肢犬隻時需須盡量避免讓狗垂直上下階梯，增加關節的負擔，並且多讓牠適度運動鍛鍊腿部肌肉，在運動同時舒緩心理壓力。

少一隻腳的阿MO較不容易被認養，為幫助跟阿MO有相同境遇的流浪動物，動保處推出獎勵方案，若認養動物之家10歲以上、身患殘疾或長期收容的犬貓，可享有寵物終身免費健檢及疫苗注射、心絲蟲預防藥、免費輔具等多項優惠。