「華盛頓郵報」今天報導，拜登政府準備提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，替拘留在美墨邊界的移民施打。

華郵引述美國國土安全部（DHS）兩位不具名官員說法報導，依據新計畫大綱，國土安全部將在移民越境入美後，等待海關與邊境保護局處理他們的案件時，馬上替他們接種疫苗。

華郵說，在今天以前，安置在美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）長期居留設施的移民中，僅有少數人施打了疫苗。

據報導，這項替美墨邊界移民接種疫苗的計畫，目前尚未定案。

國土安全部發言人被問到相關報導時說：「我們持續追蹤並重新評估COVID-19相關規定，此時，我們的規定尚未改變。」

COVID-19確診人數持續攀升，美國當局已採取措施，規勸更多民眾施打疫苗。美國也面臨從墨西哥越境的移民人數增加。

根據美國疫病管制暨預防中心（CDC）資料，截至7 月31日的一週，美國平均單日新增確診COVID-19有7萬2000例，比前一週平均單日病例增加44%。