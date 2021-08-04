信義鄉模範父親劉順和，以身作則教子有方，並要求子女牢記與人為善。（南投縣政府提供）

受到新冠肺炎疫情衝擊影響，南投縣原定8月份舉辦的慶祝父親節暨表揚模範父親大會，配合中央疫情指揮中心相關防疫措施，特於父親節前夕，改採走動式到宅頒發賀匾方式，表揚全縣模範父親；希藉此讓子女能為父親的事蹟深感驕傲，亦讓模範父親堅毅與慈愛典範獲得傳揚。

八八父親節到來！南投縣社會及勞動處長林志忠，4日代表縣長林明溱到名間、信義、水里、集集、鹿谷、竹山及南投市等，拜訪各鄉鎮市當選全縣模範父親的楷模爸爸們，頒贈縣長賀匾、血壓計紀念品及縣長茶盤等賀禮；代表林明溱向每位辛勞一生的爸爸們表示最大敬意，並祝賀「父親節快樂！」。

林志忠指出，今年模範父親全縣共選拔出16位，平均年齡將近78歲，其中13位為鄉鎮市代表，另3位屬於身心障礙模範父親代表。模範父親計有埔里鎮王添順、水里鄉葉李淵、竹山鎮江燈炎、鹿谷鄉黃宋、信義鄉劉順和、魚池鄉黃金石、南投市張献城、草屯鎮張銘賢、名間鄉蔡光雄、中寮鄉林玉成、集集鎮陳和清、仁愛鄉詹信義、國姓鄉蔡明焜、竹山鎮曾明正、魚池鄉楊宮本及埔里鎮石豊祺等13人，另有竹山鎮曾明正、魚池鄉楊宮本及埔里鎮石豊祺當選身心障礙模範父親。

名間鄉全縣模範父親蔡光雄是資深攝影師，平時熱心公益也擔任鄉體育會常務監事，過去50年來為諸多名間鄉模範父親、模範母親拍照，這回自己成為主角；受訪時反而緊張差點說不出話來，不停感謝推薦的鄉長夫人李雁惠及審核、表揚縣府工作人員。

信義鄉83歲的劉順和育有4名子女不是當老師就是當公務員，也擔任老人會幹部的他，3年前還榮獲全國模範老人獎，在被問到教養子女的訣竅時，劉順和笑著說，那有什麼訣竅，就是以身作則然後要子女牢記時時與人為善，如此而已。

模範父親入選中年紀最高齡者為埔里鎮王添順，現年93歲，從小就跟著長輩協助農事，勤儉努力拉拔六個子女長大成人，且供給每個孩子都有一棟遮風避雨的家，辛勤工作直到70幾歲才退休享受含飴弄孫之樂。