新北住都中心在永和大陳地區成立「推陳出新站」，服務在地居民。（新北市住都中心提供）

新北住都中心接手永和大陳社區都更案，今年3月率先推動單元3都更，今年6月也在永和大陳地區成立「推陳出新站」，期間雖然碰到疫情大爆發，但單元3同意參與都更比例，從3月底首次說明會後的1成多，僅4個月餘時間就突破7成，預定9月公告徵求出資人。

新北住都中心執行長汪禮國指出，大陳單元3的公有地比例最高，其中又有公有市場，希望能藉此產生模仿效應，帶動其他單元改建。

汪禮國指出，整合過程能迅速，除因駐點規畫師逐戶拜訪，並協助解決戶政、地政等相關問題，也反映出住戶對當地環境已經迫不及待，自從「推陳出新站」開張，每天都有街坊鄰居前去關心公辦都更進展。

已在此居住40年的馮大哥說，由於先天身體殘疾，只能以爬行移動，早期賣愛國獎劵維生，現在只能靠低收入戶補助度日，也感謝住都中心後續協助申請安置，希望能趕快有新家。

另有70多歲的陳奶奶，在先生與兒子早逝後，就獨自住在老舊公寓3樓，每當規畫師拜訪，她總是非常期待未來改建後的新房；另一位聽障人士陳爺爺，妻子過世後至今獨居多年，就怕自己年事已高，可能等不到都更完工的那天。

汪禮國表示，目前已成功的單元2，民間實施者從開始進場、整合、送審到建案完工，約10年之久；而新北住都中心今年進場優先推動單元3都更，發揮半官股的行政法人公平、公正、透明的特質，一方面串接行政資源、一方面提供專業服務，配合市府政策加快大陳社區的公辦都更，不會辜負所有住戶的信賴。

至於單元3的後續推動時程，因疫情已降級，新北住都中心正進行外業測量作業，並陸續拜訪多組潛在出資人，均獲得正面樂觀回應。

後續中心將與市府相關單位協調，全力降低出資人的開發風險，預定9月公告徵求出資人，明年1月評選出最優出資人後儘速送市府審議。而單元1、單元4亦會在今年底規畫舉辦前導說明會，讓大陳地區逐步邁向煥然一新的住居環境。