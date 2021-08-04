背負中華拳擊隊最後爭牌機會的女子51公斤選手黃筱雯，今天在兩國國技館迎接4強準決賽，可惜第1回合被對手佔得先機，後面兩回合雖積極搬回，可惜最終仍0比5不敵首次交手的土耳其選手恰基羅格魯(Buse Naz Cakiroglu)，無緣金牌戰，不過因為拳擊4強賽落敗選手並列銅牌，所以黃筱雯仍確定收穫中華隊在奧運拳擊史上首面獎牌。

賽後黃筱雯自責又遺憾，淚灑擂台，直到進入混合採訪區都還難以平復心情，她含淚說：「有點遺憾！因為可以表現再更好，一開始我點緊張，通常第1回合比較在試探，但對手比我快進入狀況，首回合就積極進攻並獲得裁判青睞，我第2回合才被逼出想揍對手的憤怒感，因此後面兩回合我積極扳回，無奈還是差一點。」

黃筱雯是本屆東京奧運拳擊女子51公斤級第4種子，首輪32強輪空，接下來16強戰、8強戰都是5比0碾爆對手，4強賽面對第1種子恰基羅格魯奮戰三回合雖敗猶榮，她鼓勵自己說：「這是中華隊奧運拳擊史上第1面獎牌，意義仍很重大，我也覺得很榮幸。」

為了降量級挑戰奧運，黃筱雯長時間和維持體重對抗，從7月19日來到日本東京後也是天天「斤斤計較」，賽後笑說：「比完當下其實還沒有食慾，不過我的家人廚藝很好，回家後再好好吃一頓，不管他們準備什麼我都愛。」