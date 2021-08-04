氣象局發布第9號颱風「盧碧」海上颱風警報，目前盧碧颱風逐漸往台灣海峽接近，明天至周六(5至7日)受颱風及其外圍環流影響，中南部有局部大雨或豪雨，其他地區有局部較大雨勢，其中周五、六颱風最靠近台灣。提醒颱風的風雨對澎金馬影響大，且外圍環流會帶上強盛西南風，對中南部影響也很大。

盧碧颱風發海警，周五至周六最接近台灣。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，根據最新資料顯示，目前第9號颱風「盧碧」中心在台北西南西方約700公里海面上，向東北轉北移動，其暴風圈逐漸接近東沙島海面及台灣海峽，對台灣海峽及東沙島海面將構成威脅。針對台灣海峽北部、台灣海峽南部、東沙島海面，發布海上颱風警報，提醒作業船隻應嚴加戒備。

氣象局表示，颱風明天(5日)中午前後登陸廣東，暴風圈逐漸接近東沙島及台灣海峽，預計明天登陸大陸後，明天晚上到周五上半天(5至6日)通過大陸沿海，對澎金馬有威脅，可能明天下午發陸警，不排除會提早登陸並通過大陸後，減弱成熱帶性低氣壓，但仍會影響澎金馬，颱風路徑、強度仍有變數。

氣象局表示，盧碧颱風對流發展在中心以南，也是西南風最強盛的地方，外圍環流會帶上西南風，導致中南部有局部大雨或豪雨，今晚到明天(5日)一整天中南部雨勢持續，澎金馬風浪相當大。

氣象局表示，明天颱風外圍環流帶來水氣，中南部有局部大雨或豪雨，周五、六台灣受颱風影響最大，澎金馬、台灣海峽沿岸可能出現8到10級強陣風，風雨明顯，中南部持續有局部性大雨或豪雨，其他地區亦有局部較大雨勢。周六下半天至周日，颱風加速遠離台灣。

氣象局表示，今天北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，目前恆春半島已有長浪。今明(4日、5日)兩天颱風外圍環流影響，東沙島易有9到10級強陣風，基隆北海岸、西半部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

西南風是否增強為西南氣流？氣象局表示，主要深對流都在台灣南方，西南風最強的位置，西南風也會跟著颱風北上，中南部有局部大雨或豪雨。