東京奧運拳擊女子51公斤級4強賽，台灣女將黃筱雯迎戰土耳其好手、大會第一種子恰基羅格魯，最終以0比5落敗，但仍有銅牌入袋。黃筱雯的父親黃健福仍豎起大拇指，大讚愛女表現很好，永遠是爸爸心中第一名，更允諾女兒回台後要帶她「吃好料的」，協助放鬆心情。

身為女子拳擊54公斤量級世界排名第一的黃筱雯，特地在東奧以降到51公斤量級出賽，前幾戰都以身高優勢制霸，但在今日賽事中，由於首回合喪失主動進攻優勢，後續雖想扳回一城卻在防守上出現漏洞，最終以銅牌作收，但仍寫下台灣拳擊項目在奧運的最佳成績。

「妳在爸爸心中永遠是第一名！」全程觀看直播的「黃爸」黃建福難掩激動，表示女兒因吞敗仗哭泣或被擊中時，心中都會揪一下，但這戰的確發揮過往水準，表現很棒，即使不慎落敗也有銅牌加身，相信以後會發展得更好，也喊話要愛女別放棄，家人會全力支持，全國國民也會是她的最大後盾。

黃筱雯的爺爺則笑說，乖孫盡力了啦，雖然取得勝利很好，但只要在賽場上有努力，就已難能可貴。

黃建福回憶，當他聽到愛女選擇練拳擊時，曾閃過「女孩子學拳擊是不是不太適當」的想法，但想一想後，決定支持女兒所愛，畢竟做自己有興趣的事，心裡會比較舒服，賽前他還特地要女兒放寬心，只要發揮平常水準、冷靜面對最重要，否則一緊張就會容易出錯。

由於黃筱雯因賽減重，須進行嚴格的飲食控管。黃建福坦言，他很心疼女兒為了比賽瘦成這樣子，並拍胸脯保證會準備好料，幫黃筱雯的五臟腑補一下，更透露愛女最喜歡吃甜食，未來可以放心吃，不用再眼巴巴羨慕家人可以吃好料。