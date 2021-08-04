Delta變種病毒導致美國新冠疫情急速升溫，迫使政府和企業重啟部分限制措施，泰森食品（Tyson Foods）、微軟公司和底特律三大汽車製造商周二宣布跟進調整其疫苖接種和口罩防疫政策。

微軟周二宣布所有員工、供應商和訪客都必須出示新冠疫苗接種證明才能進入其在美國的辦公大樓。肉類加工廠泰森食品宣布，將強制要求員工接種疫苗。

泰森執行長Donnie King表示：「我們並非隨意做出這個的決定，公司花了數個月鼓勵我們的團隊成員接種疫苗，但今天，不到一半員工已接種疫苖。

知名連鎖服飾集團Gap表示，舊金山灣區、紐約市和新墨西哥州阿爾伯克基市（Albuquerque）總部所有進辦公室的員工，自9月7日起必須出示疫苗接種證明。

Gap並表示，舊金山灣區的總部和門市將繼續實施口罩令，而其他地方，除非法律規定，否則只有未接種疫苗的員工在室內才須戴口罩。

雖然不強制接種疫苗，但通用汽車、福特、Stellantis及美國汽車工人聯合會（UAW）將恢復在美國所有工廠、辦公室和倉庫戴口罩的規定。

新冠病毒感染病例激增和美國疾病管制與預防中心（CDC）發布新指引，建議已完整接種疫苗的人也應在室內戴口罩，促使美國企業重新考慮他們相關的政策。

周一美國官員表示，儘管對高傳染性Delta變種病毒擴散的擔憂帶動疫苗接種率升高，但過去一周確診病例，以及染疫住院與死亡人數仍有所增加。

目前許多美國大型企業都已採取行動遵循CDC的防疫指引，例如麥當勞和蘋果公司下達了口罩令，而沃爾瑪和迪士尼則要求員工接種疫苗。

此前臉書、網飛、Lyft、優步、推特、摩根士丹利、高盛和美高梅國際酒店集團等重量級美國企業，均已要求員工接種疫苖。

泰森食品表示，公司與工會正在協商是否強制要求加入工會的員工接種疫苗。其同業JBS USA亦表示正在和工會討論疫苗規定，且已要求新進員工接種疫苗。