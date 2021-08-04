軟體廠商SAS宣布，預計將在2024年準備好進行首次公開發行（IPO），將開始籌組包含財務報表結構調整、特定營運程序精簡，並更加著重旗下持續獲利的平台發展。SAS表示，宣布即將進行IPO後，SAS會繼續投注大量資源並進一步開發自家AI功能和進階分析軟體及解決方案，以便持續滿足客戶需求。

SAS透過自家軟體和服務，為全球前2000大客群提供AI與分析解決方案。自Gartner在8年前開始發表魔力象限報告以來，SAS也是唯一每年都獲評為「資料科學與機器學習平台魔力象限領導者」的廠商。

2020年SAS營收30億美元，達成連續45年獲利的成就。此外，在2021上半年，SAS的收益成長率已達8.4％，顯示為了因應引起全球混亂的疫情，並回到正軌，客戶對資料和分析的需求日益增加。SAS表示，在接下來幾年繼續加強堅實的財務基礎，為即將進入公開市場的目標做好完善準備。