台中市議員林德宇（右）、施志昌下午在財政經濟業務緊急質詢，質疑平常演練不落實，主管機關經發局應要負起督導落實及例行安全查核機制。（盧金足攝）

台中市4日驚傳5名工人在地下涵洞檢測瓦斯管線昏迷，消防隊搶救送醫還未脫離險境，市議員林德宇、施志昌下午在財政經濟業務緊急質詢，管線挖掘瓦斯外洩竟然是天然氣管理主管機關，質疑平常演練不落實，發生工安非常不應該，主管機關經發局應要負起督導落實及例行安全查核機制，經發局長張峯源表示，市長盧秀燕到醫院探望，目前5人已救回，後續會檢討工安作業是否有違失。

林德宇表示，中午傳出中區一處地下涵洞，民眾疑聞濃濃瓦斯味，向欣中天然瓦斯通報後，有包商與工人5人陸續在涵洞內昏迷。

他與施志昌抨擊，道路管線挖掘造成瓦斯外洩的工程，台中市以前發生多起意外，天然氣的管理主管機關是市府經發局，以前都有相關的地下開挖瓦斯，如果遇破損的緊急演練，要求市府應該落實。

林德宇說，今天這起工安事件，施工單位是欣中天然氣本身主管的公司，管線業務人員去處理，還發生外洩的嚴重工安事故，他覺得非常不應該，市府主管機關經發局應負起督導落實，及例行的安全查核機制。

對此，經發局長張峯源答詢時表示，已掌握這起工安事故，盧秀燕也到醫院探視傷者，目前5人已經救回，會進一步對工安原因與責任進行釐清。