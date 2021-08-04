蒂妲史雲頓主演《人聲》。（傳影互動提供）

蒂妲史雲頓主演《人聲》。（傳影互動提供）

《人聲》片中影像和畫面充滿了機械感的趣味。（傳影互動提供）

西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar）縱橫影壇將近50年，雖然想過拍英語電影，卻一直到2020年才拍攝他的第一部英語發音短片《人聲》（The Human Voice），能有這次的破格作品完全歸功於英國女星蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）的功勞，阿莫多瓦說自己第一次跟蒂妲史雲頓碰面，兩人就一拍即合，感性地說出：「蒂妲就是一種命中註定的友情。」讓蒂妲史雲頓深受感動，覺得這麼美好的情誼一定會放入她的自傳中。阿莫多瓦表示即使他的英文程度很差，但是兩人都可以用電影了解彼此，他覺得：「因為蒂妲對我的盲目信任，讓我有了安全感，所以我們可以溝通無礙，也促使這這部電影的完成！」

蒂妲史雲頓對阿莫多瓦的信任，讓他幾乎是一字一句的和蒂妲史雲頓討論每個台詞，阿莫多瓦說：「最後她真的是把我75％對於英語的恐懼連根拔除！」另外一個讓阿莫多瓦這部短片破繭而出的原因就是新冠疫情的發生，剛好拍攝期間遇到最嚴重的疫情狀況，而在《人聲》中可以看到蒂妲史雲頓就像觀眾一樣被束縛在自己的家中，喃喃自語，瀕臨崩潰邊緣。阿莫多瓦說：「這真的讓這部電影增添豐富層次！因為除了女主角蒂妲被封閉在自己家中，同時所有的劇組人員也被封閉在攝影棚中！很有趣的一種巧合！」

執得一提的是，當初蒂妲史雲頓收到阿莫多瓦的email邀請她參與《人聲》的演出時，剛好蒂妲史雲頓正在拍攝阿比查邦的新片《記憶》（Memoria，暫譯），蒂妲說：「那真是一種奇妙的緣份，因為那時候我正在哥倫比亞的一個偏遠的山上農場，那邊的網路根本就是幾近於零，但是卻讓我可以收到這封邀請我一起跟阿莫多瓦、尚考克多合作的email。」就這樣一部充斥滿滿驚喜的電影於焉誕生，果然是最美好的意外！

從《人聲》中可以看到許多細節可能來自於阿莫多瓦以往的作品，像是DVD、書籍和牆壁上的掛畫，還有一些傢俱更是曾經出現在《痛苦與榮耀》中，阿莫多瓦自認為這樣實驗性質的東西絕對不可能在其他的長片中看見，但是他可以在這部短片中任意揮灑自己的點子。有人問蒂妲在現場的許多道具中最想擁有哪個？蒂妲說：「我好愛那把斧頭，它還有一個精緻可愛的皮外套包覆著。」

《人聲》原版海報充滿了機械感的趣味，也被許多影癡敲碗想要收藏，這次電影發行公司為了慶祝解封上映，只要購買電影票就送給影迷，數量有限收藏要快。《人聲》將於8月6日正式上映，更多電影詳情請洽傳影互動粉絲頁。