花蓮吉安第4座部落聚會所今舉辦動土儀式，原民會主委夷將‧拔路兒（右6）、花蓮縣長徐榛蔚（左6）、立法委員鄭天財（左3）與傅崐萁（左5）、吉安鄉長游淑貞（左4）、部落頭目曾安密與多位縣議員及鄉代與會。

花蓮縣吉安鄉19個阿美族部落中，目前東昌、光華及慶豐部落已有聚會所，位在山邊的南華部落聚會所也將動土興建，預計明年3月完工，由於沿線僅一條自行車步道能前往，經爭取後，原民會承諾將另闢聯路，增加前往聚會所的便利性，盼能結合一旁的生態公園與溪流，成為親子遊憩新選擇。

吉安鄉在2期花東基金近1億元經費補助下，預計興建12座部落聚會，其中，慶豐部落聚會所於2019年完工啟用後，位在初音山下的南華部落聚會所接棒，在規畫設計經費34萬元及興建工程經費1500萬元挹注下，預計明年3月完工啟用。

南華部落聚會興建在初音親水生態公園旁，今舉辦動土儀式，原民會主委夷將‧拔路兒、花蓮縣長徐榛蔚、立法委員鄭天財與傅崐萁、吉安鄉長游淑貞、部落頭目曾安密與多位縣議員及鄉代與會，一同拿著金鏟在吉時鏟土，整體工程預計在明年3月完工。

夷將表示，花東基金已先後核定花蓮縣政府辦理2期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，自2016年至2023年計畫經費共4億5729萬元，由各公所執行興建作業，預計在全縣興建31座部落聚會所，目前已完成6座聚會所。

徐榛蔚說，31座聚會所中，今年預計11座動工，明年亦是，未來的路還很長，雖然建設過程中，最大困境為用地取得與法令問題，所幸在中央支持與鄉鎮市公所合作下，順利完成，不過其中更要感謝包容漫長程序的每一位族人與頭目。

由於南華部落聚會目前僅能從初音自行車道前往，夷將表示，因過去2年地方報的計畫沒有符合原定項目，使得附近聯外道路的建設一再延宕，經協調後，預計在例行的工程審查會議中將其列入補助項目之一，若順利在今年10月核定後，明年經費只要一下來，即可動工，盼能銜接部落聚會所的啟用。

徐榛蔚和游淑貞也感謝中央的努力，期盼南華部落聚會所與聯外道路完工後，初音親水生態公園附近的景點也能一同亮起來，成為吉安鄉親子休閒觀光的首選。