捷運樹林線近期因工程流標，市府追加5億元盼在年底動工，由於捷運行經樹林區中華路，施工期間恐造成嚴重塞車，捷運局原規畫開闢金門街369巷作為替代道路，但遲未取得全數地主同意，恐無法在捷運動工前施工。新北市捷運局表示，考量私有地全數取得有困難，近期已與中央協調，運用城林橋旁國有地闢路，兩方案將同步進行，盼在年底完成設計、續辦招標作業。

捷運樹林線將延續萬大線第1期工程，沿土城金城路經過城林橋跨越大漢溪後，進入板橋溪城路西側左轉樹林中華路北側。其中，中華路是雙向各2線道，原本上下班尖峰時段交通量就已超載，又有大型工程車從土城方向往環漢路行駛，道路雍塞難行。

當地居民擔心，捷運施工落墩後車道限縮，恐造成大量車潮回堵。為了解決塞車問題，新北市捷運局規畫開闢板橋區金門街369巷替代道路方案，盼以承租方式取得用地，但38位私有地主仍有18位未同意，為了避免工程卡關，新北市議員廖宜琨與立委羅致政近期辦理協調會，盼將運用一旁的國有地施作替代道路。

廖宜琨表示，私有地協商困難度高，捷運樹林線又有目標完工的期程，剛好中央希望將一旁的汙水處理廠用地變更為社會住宅用地使用，原本替代道路的規畫就有包含部分國有地，若能全數使用國有地施作是最方便的，如今市府與中央已有共識，盼在年底動工，盡速改善當地交通問題。

新北市捷運局指出，金門街369巷替代道路須取得38位地主同意施作，截至6月30日已取得20張私有地主土地使用同意書，目前仍努力協調取得全數私有地主同意書後進場施作，另考量全數取得私有地主同意的困難，已同步協調使用城林橋旁國有財產署供營建署評估興辦社會住宅的公有地，初步獲致在不影嚮社宅興建下，同意提供使用。

捷運局表示，預計在年底完成替代道路的設計，並續辦工程招標作業，若後續同意使用程序順利，將朝明年底新北樹林線中華路段主體工程架設圍籬前，完成替代道路的目標努力。