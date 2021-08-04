東京奧運進入第12天的賽事，其中田徑項目比較晚才開始，所以目前剛進入激烈競爭階段，中華隊好手也在這幾天紛紛出戰，可惜田徑並不算是我國奪牌強項，所以繼短跑最速男楊俊瀚、跨欄好手陳奎儒、還有今天的標槍鄭兆村、黃士峰都陸續出局，不過陳奎儒闖進了準決賽。

當然我們還是要給這幾位田徑好手最大的掌聲，畢竟他們都是國內數一數二的強者，才有資格脫穎而出代表台灣出征奧運，而說到標槍好手鄭兆村，他可是曾經投擲出91.36公尺，成為亞洲紀錄保持者，亦為亞洲首位擲出超過90公尺運動員，該成績使他成為世界標槍史上第12傑。

可惜他今天在奧運場上三次投擲最佳僅71公尺20，表現失常，成績排在16人中倒數，沒能晉級下一輪比賽，他直言：「這一塊是我現在跨不出去的障礙。」令人心酸，不過說到他在亞洲標槍界的豐功偉業數也數不清，4年前他在軍中服役時曾展現出亞洲標槍王的實力，讓軍中長官和同袍都嚇到驚呆。

服過陸軍的弟兄都知道投擲手榴彈是軍中的必經項目，而鄭兆村也經歷過這件事，在他進行手榴彈投擲的時候，成績讓眾人五體投地，因為他投出80公尺的驚人成績，打破該單位最高紀錄，無愧標槍好手的名號，臂力真的可怕到驚人，不是一般人能比擬的。

據國軍新兵技測標準，手榴彈基本投擲從25公尺開始計分，30公尺算合格，而50公尺則為滿分，鄭兆村投出的80公尺遠遠超過滿分標準，幾乎把手榴彈當成標槍在投擲，這一丟也打破之前旅美投手王建民的71公尺，不過據說棒球投手為了不受傷，盡量避免全力投擲，但鄭兆村有無出全力誰也不知道。