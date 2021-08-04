【旅奇傳媒/記者-張偉浩】一直以來，霧峰是各種影視團隊取景的重鎮，霧峰林家、光復新村、亞洲大學等地，除了常有劇組拍片，也是婚紗攝影、網美打卡的熱點。霧峰向來都是臺灣影視重鎮，除了是臺灣很早就設有戲院的地方，也與電影製作產業有深刻淵源，包含「臺灣省電影製片廠」、「臺影文化城」輝煌一時，近年來「中臺灣影視基地」選擇落腳於此。

素有「臺灣第一村」美譽的光復新村，1956年興建，是臺灣二戰後第一個成功的新市鎮，為臺灣省政府時期教育廳、衛生處及印刷廠員工宿舍。1998年精省後，歷經地震與搬遷，在臺中市政府與民間團體通力合作下，2012年登錄文化景觀。自2015年臺中市政府開辦摘星青創基地，堪稱臺中重要文化觀光景點。

臺灣花園城市發展協會祕書長吳東明表示，光復新村是當時省政府特別派人赴英國考察，以花園城鎮為設計概念，村內是擁有大片舒適的綠地空間的大型眷村，後因921大地震導致部分房舍傾倒，學校也因地形隆起而毀損廢校，村子面臨精省與土地收編等問題，居民開始大量遷移，人去樓空。而遺留下來的眷村景色，林蔭成道的巷弄、紅磚瓦牆的雙層樓房舍，似乎都訴說著一個時代的故事，滿滿的時代感，也被劇組相中，成為拍攝電影電視的場景。

10支解說牌坐落光復新村 影視導覽地圖尋寶趣

霧峰光復新村不僅是匯集創業熱情的青創基地，近30年來，也是臺中重要的影視取鏡熱點。除了早期校園影視作品「朋友好久不見（1991）」、「校園敢死隊（1995）」，近年也是時代劇作品「一把青（2016）」、「風中家族（2015）」、「四月望雨—四季紅（2020）」等，甚至有中國央視作品「原鄉（2012）」跨海取景，共計12部（不含MV及迷你影集）。

有鑑於此，臺中市政府勞工局委託「臺灣花園城市發展協會」，設計一系列的影視作品展覽、影視導覽地圖及10支影視解說牌，把曾經出現在各種電影、電視中的光復新村身影找出來。期待在光復新村青創基地創造時尚話題，增進新的吸引力，讓遊客和青創青年們有更多的互動與交流。讓民眾在光復新村參觀遊憩之際，可以一睹這些影視作品的風采。

▲詳盡的導覽地圖與影視解說牌引領遊客進入懷舊年代。 圖：臺灣花園城市發展協會／提供

推出團體導覽解說旅遊 歡迎旅行社包裝產品

吳東明指出，近年來，光復新村越來越多遊客前來遊玩，也越來越少劇組在此拍攝，10支影視解說牌就變成了遊客找尋光復新村時光倩影的最好方式。此外，影視解說牌以灰黑色為基調，在光復新村內不明顯、不花枝招展，讓遊客在探訪的旅途之中，有強力的驚喜感，也不會破壞眷村的整體風貌，也期待未來能有更多劇組來此拍攝。目前也推出20～25人1團約50分鐘的導覽旅遊，1小時收費1600元，歡迎旅客預約，更歡迎旅行社團體包裝。

下次造訪光復新村，不妨可以尋找金城武、林志穎，在1990年代初期校園電影裡的青澀模樣，也可以悄悄體驗楊謹華、天心，在時代劇中的悲歡離合，以及對靜好歲月的奢想與盼望。

【電影、戲劇解說室】

《朋友好久不見》

演員：鄒琳琳、夏玲玲、倪齊民、施羽、李國超、游安順、金玉嵐、石英

製作人：趙大深、趙玉鵬

《朋友好久不見》是1991年中華電視公司八點檔連續劇，是一部校園故事及同學們出社會之後的故事。

▲t1影視解說牌：《朋友好久不見》。 圖：臺灣花園城市發展協會／提供

《校園敢死隊》

演員：林志穎、金城武、林心如、江國賓、秦豪、朱家麟

導演：金鰲勳

高二轉學生許志浩家境優渥，引起學校霸王「烏鴉」不滿，時常挑釁找碴、百般刁難，還好有「老鷹」出面解圍。小志對老鷹伸出援手心存感激，想盡辦法與老鷹交朋友。此時老鷹遇上黑道人士尋仇，小志二話不說號召全班師生幫助老鷹，團結一致將暴力趕出校園。

▲ｍ1影視解說牌：《校園敢死隊》。 圖：臺灣花園城市發展協會／提供

《一把青》

演員：楊一展、楊謹華、藍鈞天、天心、吳慷仁、連俞涵、鍾承翰、溫貞菱

導演：曹瑞原

故事描寫於19 4 5年到19 7 1年間，從二戰結束、國共內戰到後來中國國民黨政府流亡臺灣，那個「消滅萬惡共匪、解救大陸同胞」及「漢賊不兩立」的反攻大陸口號喊得震天價響的動盪不安年代，空軍飛官及其眷屬幾段被戰火無情摧逼，生死兩隔的故事。

▲t3影視解說牌：《一把青》。 圖：臺灣花園城市發展協會／提供

《風中家族》

演員：楊祐寧、樊光耀、郭碧婷、郭采潔、胡宇威、柯佳嬿、李淳、陶傳正、張世、鄭有傑

導演：王童

國共內戰那一年，小范、順子護著受傷的連長盛鵬在小鎮裡四處逃竄，卻在罕無人跡的村莊裡發現一個躲在甕裡的娃兒，小奉先探出頭來哈哈大笑，還以為在玩捉迷藏。在命運的安排下，三個大男人只好帶著一個娃兒一起逃亡，誰知這一逃，竟是從淮北逃到上海、從上海逃到臺灣。

▲ｍ3影視解說牌：《風中家族》。 圖：臺灣花園城市發展協會／提供

《四月望雨—四季紅》

演員：梁又琳、白一翔、若心、馬曉豪、葛蕾、朱陸豪

導演：林福地

臺灣音樂巨擘鄧雨賢老師經典歌曲，「四季紅」、「月夜愁」、「望春風」、「雨夜花」，組合成為《四月望雨》，將百年臺灣的四個不同世代，藉由四首歌串聯起來，有層次的傳達出每個時代的臺灣特殊環境變遷，我們希望給臺灣新世代的年輕人，讓他們回到過去令人懷念、失落，如此熟悉又陌生的年代。

▲t5影視解說牌：《四月望雨—四季紅》。 圖：臺灣花園城市發展協會／提供

《原鄉》

演員： 張國立、陳寶國、奚美娟、馮恩鶴、馬少驊

導演： 張國立、羅長安

在那個並不遙遠的年代， 有一群在臺灣、香港的原國民黨老兵，日夜思念著自己的親人和故鄉，在這同時老兵的家人們也受著同樣的煎熬。在臺灣，這些老兵生活在警總的嚴格控制下，仗義的洪根生、憨厚的杜守正、耿直的八百黑、膽小的朱晉，一個個鐵血錚錚的老兵們年復一日的做著同樣的夢—回家。

▲t2影視解說牌：《原鄉》。 圖：臺灣花園城市發展協會／提供

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