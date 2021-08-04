新北市警局與少輔會合作設計心理測驗，測試抗拒毒品能力。（新北市少年警察隊提供）

暑假期間為加強保護青少年身心健康，新北市警察局與新北市少輔導委員會合作，設計一套「直覺選擇法」心理測驗，測出「你內心此時此刻需求與渴望」、「面對恐懼的方法」及「面對誘惑的自制力」等三種心理測驗遊戲，測試自己抗拒毒品的能力，

測驗由準備出發旅行開始，探索自己現階段的需求與渴望，以需求滿足與否的狀態來反應出涉毒的可能；途中穿越森林，來探索自己面對恐懼的因應作為，以此來反應出拒毒的能力；最後以旅程來到城堡，探索自己面對誘惑的自制能力，以此反應出測試者在諸多內外在吸引因子的推動下，面對毒品時採取的拒絕方式。

新北市政府少年警察隊長林柏宏表示，用心理測驗方式進行測驗性宣導，主要是想跳脫以往大部分的反毒宣導，不論是實體或是虛擬活動大多是藉由外在宣導刺激內在反省警惕防衛機制，這次則是以民眾個體內心狀態出發，由內而外了解自我狀態而去拒絕毒品，更有效提醒青少認識自己勇敢拒絕毒品誘惑。

少年隊表示，心理測驗分3周3階段進行，第一階段8月4日至8月11日「你重視什麼？」、第二階段「面對恐懼的方法」8月12日至8月19日、第三階段8月20日至8月27日「面對誘惑自制力」，現在到新北市政府警察局少年警察隊臉書、IG粉絲還有新北市政府少年輔導委員會臉書進行測驗，按讚並標記2位朋友，3周都參加測驗即參加精美小禮物抽獎。

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