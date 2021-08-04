新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球快兩年，疫苗覆蓋率成為各國的重點，來自馬來西亞的實力派女歌手李菱上月剛過46歲生日，想不到昨（3日）驚爆逝世消息，她的女兒Jolyn透露母親注射完疫苗仍確診，傍晚18點30分離開人間。

Jolyn昨晚透過媽媽李菱的臉書發布悲慟的消息：「大家好，我是李菱女兒，我的媽媽今天不幸離世了，這個帳號會暫時停用了。」死訊傳開後，大批網友感到非常驚訝又難過，紛紛到留言區悼念一路好走、節哀順變、逝者安息。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，Jolyn透露李菱上月27日順利施打輝瑞（Pfizer）疫苗第一劑，當日身體出現疲倦、發燒及咳嗽等不適症狀，第一時間尋求醫師協助，診斷出應是打完疫苗的副作用，開了藥物稱「吃藥一、兩天後就會痊癒」，想不到狀況沒有因此緩解，2日凌晨李菱呼吸困難被送往醫院，並進行新冠肺炎檢測呈現陰性，醫生說肺部有細菌，呼吸方面OK但尚未脫離險境。

間隔不到一天，Jolyn於中午12點接獲母親的病危通知，院方直指李菱的病情惡化，疑感染新冠肺炎，請家人做好心理準備，晚間18點30分Jolyn再接到醫院電話時，竟是媽媽病逝的消息，經由第二次PCR檢測確診新冠肺炎。

突如其來的噩耗讓Jolyn難過不已，今（4日在臉書P轉分享母親生前在台上高歌的影片追憶，而Jolyn與另5名家人皆到醫院進行檢測。

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