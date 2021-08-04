26.5萬劑高端疫苗已完成封緘檢驗，但日前食藥署公布通過的批號並不連續，中央流行疫情指揮中心並未公布究竟有多少批號送驗，陳時中前天表示不知道，昨天則表示忘了問，今天終於鬆口表示，目前共有4批完成封緘檢驗，另有10批檢驗中、8批要求業者補資料。並表示8月底高端有機會開打。

其中8批為何需要補資料？陳時中表示，不管是藥物或疫苗，只要資料上有任何疑問，都會請廠商提出資料說明，這是審查藥物裡面經常可以看到的，不會說資料不全就放著不管，一定要打破砂鍋問到底，否則是不會放心的。

究竟高端是缺少哪些資料，陳時中表示自己無法清楚回答，各種小問題都非常多，主要是食藥署認為和報告有差異的話，就會需要把他弄清楚；如果補件後符合檢驗資格，就會檢驗封緘，時間大概不會拖太久。

陳時中過去提到，如果高端疫苗累積到50、60萬劑就有可能開放施打，究竟目前檢驗中的10批何時會檢驗完成，預計何時開打？對此陳時中回應，大概八月下旬開打。

至於高端在國外三期臨床試驗，每位受試者給予1萬美金補助金，換成台幣約30萬元，而國內受試者只有6000元，質疑把台灣人民當廉價白老鼠，對此陳時中表示，不清楚費用如何，廠商不需要和指揮中心申報，這大概講的是整體平均一個人的費用，當然還有很多檢驗的費用，至於詳細費用他不清楚。