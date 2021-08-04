德國商業銀行(Commerzbank)周三表示，隨著該行進行重大重整，並在註銷一項外包計畫之後，第二季出現虧損。
商業銀行第二季淨虧損5.27億歐元(約6.25億美元)，略高於分析師預期的淨虧損5.04億歐元，而去年同期則為淨利1.83億歐元。
該德國第二大銀行正試圖在新執行長Manfred Knof領導下，展開新局，正進行一項20億歐元的重整計畫，包括關閉數百家分行，以及裁員1萬人，試圖恢復獲利。
Knof指出，該策略正在執行中；如有必要，該行準備做出更艱困的決定。
商業銀行在10多年前曾接受國家紓困，因此為部分國有。分析師指出，預計該行全年也將出現虧損。
德國商業銀行在上個月宣佈將放棄一項將證券結算業務外包給匯豐的計畫，結果該季度減記了2億歐元。
商業銀行第二季營收18.62億歐元，年減18.1%；營業利益為3200萬歐元，年減84%。
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