美股在歷史高點水準，台股在台積電(2330)、聯電(2303)、日月光投控(3711)等大型電子權值股持續領軍，加上TFT面板的友達(2409)、群創(3481)轉強，以及長榮(2603)等貨櫃航運股走穩；台股開高走高，收盤漲70點至17623點，站上月線大關。成交金額再縮減至3740億元。

儘管對Delta新冠變種病毒感染激增的擔憂，但樂觀的企業財報，加上蘋果上漲提振，周二美股三大指數同步收高，標普500指數更再創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲0.57%，收在3,396.66點，亦創歷史新高。

美股周二均收在歷史高點，費城半導體指數攀高，台積電、聯電、日月光ADR均上漲，台股今早由台積電、聯電、日月光等大型電子權值股持續領軍，加上TFT面板的友達、群創轉強，以及長榮等貨櫃航運三雄穩定上揚，沒有再拖累多頭氣勢；台股今早盤即上攻17600點以及月線大關，中場後，大型電子權值股續強，電子股領軍，金融股助攻，台股收在相對高點。本周以來，台股已連續第三天上漲。

面板大廠群創第2季營收創新高，每股盈餘2.05元，激勵股價跳空開高，盤中漲停鎖住，友達、彩晶(6116)也同步大漲。

整體來看，今日在美股創新高帶領下，資金鎖定大型電子權值股強攻，提振多頭信心，台股連三天上攻，克服月線壓力，技術面轉強。

今日股匯齊揚，新台幣兌美元上午盤收在27.835元，升值9.5分。

亞股今日多數上揚，僅日股下跌。先前弱勢的陸股、港股回穩，有助股市氣氛，與台灣同是科技見長的韓股，今日同步開高走高並大漲。