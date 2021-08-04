研調機構TrendForce表示，在各類型的Micro LED電視大量商品化之前，Micro LED電視晶片的成本與技術挑戰仍待克服，但未來成長仍可期，預估2025年Micro LED電視晶片產值將達34億美元；2021年至2025年複合成長率可望達250%。

根據TrendForce最新研究報告指出，由於Micro LED在大型顯示器上布局較早，儘管短期內仍難以全面克服成本高昂的問題，但透過拼接方式達到大尺寸無接縫顯示的技術特性，符合劇院等級顯示器與高階電視的技術規格，再加上韓系品牌積極投入電視應用，預估2025年Micro LED電視晶片產值將達34億美元；2021年至2025年複合成長率可望達250%。

電視龍頭廠商韓國三星自2018年發表146吋電視牆「The Wall」後，接下來每年的CES持續推出包含75吋、110吋、219吋與292吋等大型的拼接顯示屏與Micro LED電視。TrendForce表示，在各類型的Micro LED電視大量商品化之前，將持續面臨技術與成本的雙重挑戰，其中又以晶片、背板與驅動、以及巨量轉移製程等三個項目的技術突破最值得關注。

在成本方面，晶片本身是目前Micro LED電視成本占比最高的材料，居高不下的主要原因有三。首先是龐大的晶片使用量，以4K解析度來說需要2,488萬顆Micro LED晶片。其次，因為Micro LED晶片非常小，對於磊晶片的波長均勻性與製程過程中無塵室等級的要求都非常嚴苛。最後，Micro LED晶片尺寸小於75μm，當前利用光激發螢光技術（PL）並未能完全偵測出Micro LED晶片的缺陷，結果將增加晶片轉移至背板後的維修困難性。