苗栗縣西湖鄉是個美麗恬靜的世外桃源，其中一塊座落在四湖村落，緊鄰著西湖溪畔的美麗稻田，經常吸引外地遊客前來一賞農田美景，由於原有農路老舊，經過縣府等合力向中央爭取經費，將原有6公頃農田重畫，並拓寬取直原有農水路，方便農民作業，也讓遊客更能親近美麗田園，4日上午由縣長徐耀昌、立委陳超明等人共同動工，將帶來當地全新風貌。
西湖溪源自於三義鄉西湖村，溪水源頭有多處，包括知名度假村內的德興池也是源頭之一，西湖溪流經三義、銅鑼、西湖、等鄉鎮，由後龍出海，由於近10幾年來各鄉鎮注重生態保育，西湖溪流經西湖鄉的河段，盛產毛蟹等多種本土水生動物，加上白鷺絲等農田常見生物，使得西湖鄉的農村景緻吸引許遊客來此一享難得的幽靜。
西湖鄉四湖村落裡一塊緊鄰西湖溪的農田，東至石頭灣、西至苗35線道壽德橋旁，農田總面積約有6公頃，是當地居民世代傳承下來的農地，4、50年前，眾農戶合議集資共同捐地籌錢開建出一條寬約3米多的農路，供所有農戶出入農地及作業使用，由於路幅窄小，多數農戶希望拓寬整建，並納入灌溉溝渠，經由鄉公所向縣府申請重建，縣府地政處努力多年下，終於獲得內政部同意以重畫農地及新建農水路方式，將當地農地重新畫分，並將原有彎曲農路廢棄，取直規畫新路線後加寬重建，並在新路兩側修建灌溉溝渠，以便農戶使用。
整個農地重畫新建農水路案，雖然經費僅900多萬元，但卻動員縣府及動用立委陳超明居中協調水利署等單位，費時3年才得通過經費核撥，並在4日上午舉行動工典禮，縣長徐耀昌及陳超明特別到場參加這個深具意義的動工典禮，希望帶給當地全新風貌。
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