四湖農地路旁隨處可見土種紅心芭樂，是許多人幼時農村生活重要回憶之一。（謝明俊攝）

四湖農地重畫以後，將從農地中央新建新的農水路。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明等人特地前往參加動工典禮。（謝明俊攝）

立委陳超明花了1年時間才說服水利署同意解禁興建新農水路。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌指示地政處積極爭取內政部同意撥款處理農地重畫及新建農水路。（謝明俊攝）

苗栗縣西湖鄉是個美麗恬靜的世外桃源，其中一塊座落在四湖村落，緊鄰著西湖溪畔的美麗稻田，經常吸引外地遊客前來一賞農田美景，由於原有農路老舊，經過縣府等合力向中央爭取經費，將原有6公頃農田重畫，並拓寬取直原有農水路，方便農民作業，也讓遊客更能親近美麗田園，4日上午由縣長徐耀昌、立委陳超明等人共同動工，將帶來當地全新風貌。

西湖溪源自於三義鄉西湖村，溪水源頭有多處，包括知名度假村內的德興池也是源頭之一，西湖溪流經三義、銅鑼、西湖、等鄉鎮，由後龍出海，由於近10幾年來各鄉鎮注重生態保育，西湖溪流經西湖鄉的河段，盛產毛蟹等多種本土水生動物，加上白鷺絲等農田常見生物，使得西湖鄉的農村景緻吸引許遊客來此一享難得的幽靜。

西湖鄉四湖村落裡一塊緊鄰西湖溪的農田，東至石頭灣、西至苗35線道壽德橋旁，農田總面積約有6公頃，是當地居民世代傳承下來的農地，4、50年前，眾農戶合議集資共同捐地籌錢開建出一條寬約3米多的農路，供所有農戶出入農地及作業使用，由於路幅窄小，多數農戶希望拓寬整建，並納入灌溉溝渠，經由鄉公所向縣府申請重建，縣府地政處努力多年下，終於獲得內政部同意以重畫農地及新建農水路方式，將當地農地重新畫分，並將原有彎曲農路廢棄，取直規畫新路線後加寬重建，並在新路兩側修建灌溉溝渠，以便農戶使用。

整個農地重畫新建農水路案，雖然經費僅900多萬元，但卻動員縣府及動用立委陳超明居中協調水利署等單位，費時3年才得通過經費核撥，並在4日上午舉行動工典禮，縣長徐耀昌及陳超明特別到場參加這個深具意義的動工典禮，希望帶給當地全新風貌。