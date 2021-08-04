防疫期間各級學校停課，惠明盲校200位盲生無法返家進行遠距教學，每天除耗用大量醫療口罩及快篩試劑。為協助弱勢族群抗疫，立委楊瓊瓔、台中市議員吳顯森號召晉沛生醫捐贈2萬片口罩及快篩試劑給私立惠明盲校、盲童育幼院及視障者教養院，幫助度過疫情難關。

口罩國家隊「晉沛生醫」發起每月捐贈身障團體、育幼院及老人養護機構等單位，解決弱勢族群口罩不足問題。楊瓊瓔、吳顯森牽線惠明盲校、盲童育幼院及視障者教養院，首波捐贈2萬片口罩及快篩試劑，4日舉辦捐贈儀式。

晉沛生醫執行長趙晉潁表示，每天至少1片口罩，花費不是很高，但對部分收容團體、弱勢機構來說，因人數較多，仍是不小開支；有些團體須靠善心民眾捐贈，有些則是減少更換的頻率，但卻可能因此造成防疫破口。

吳顯森說，長期以來，他看到很多公益團體默默為這個社會在照顧弱勢族群，無怨無悔付出讓人感動，也彌補政府的不足，今天協助晉沛生醫轉贈防疫物資給惠明盲校、惠明盲童育幼院及惠明視障者教養院，希望能在疫情嚴峻的時候，對弱勢團體有所幫助。

楊瓊瓔強調，抗疫最重要的物資是口罩，需求量也大，為防堵病毒危及生命，國人不管在室內或是室外，口罩都緊緊戴著。敬佩國家口罩隊「晉沛生醫」捐贈給弱勢族群，讓他們有充裕的口罩使用，落實防疫。

惠明盲人福利會執行長毛樹芬表示，院內有近200位院生，防疫期間，盲生無法返家進行遠距教學，仍照常安置在機構內，醫療口罩及快篩試劑的每日耗用量非常大。毛樹芬也提到，機構面臨愛心團體捐贈卻步的艱辛處境，希望熱心企業，能幫助全市的弱勢族群一起抗疫。