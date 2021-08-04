一名50歲工程師因為工作需要長時間久坐緊盯電腦，加上忙碌經常選擇外食，長期下來不僅帶來腹部肥胖問題，體檢報告中的壞膽固醇數值更是年年超標，但他自覺身體並無異常，也就沒放在心上。不料，醫師卻在電腦斷層檢查中發現他的心血管堵塞狀況嚴重，有3條大血管狹窄程度將近80%，判定有高風險發生心肌梗塞，這才讓他意識到高血脂的危險性，開始正視血脂治療。

●血脂與內臟脂肪相互影響 恐加劇心血管疾病發生

奇美醫院心臟血管內科洪俊聲醫師表示，高血脂是國人常見慢性疾病，與年齡、遺傳、生活習慣均有密切關係，更是心血管疾病的關鍵危險因子。高血脂指血液中的脂肪成分，包括高密度膽固醇、低密度膽固醇、三酸甘油脂。

其中，低密度膽固醇又被稱為「壞膽固醇」，容易堆積在血管內皮並引發發炎反應，久而久之將導致動脈硬化，使血管內腔變得狹窄、進而造成血管阻塞，引發心絞痛、急性心肌梗塞等各式心臟血管疾病 。

此外，自台灣實施三級警戒防疫措施後，許多人開始居家辦公，生活型態的改變也讓血脂控制產生問題。

洪俊聲醫師坦言，疫情期間的確觀察到患者因為叫外送美食頻率增加、運動量驟降等種種因素造成血脂控制不如以往，若患者本身合併腹部肥胖，過多的內臟脂肪也會誘發血脂惡化，進而增加心血管疾病發生率。

然而，許多人對高血脂病識感不足，因為血脂不像血糖、血壓可以自行在家檢測，經常被患者所忽略，呼籲高血脂患者在疫情期間仍應定期追蹤血脂變化，一旦發現壞膽固醇數值異常務必立即與醫師討論處理。

洪俊聲醫師指出，考量是否合併其他危險因子，每位患者的壞膽固醇控制目標也不盡相同，合併糖尿病或高血壓等慢性病的患者建議將壞膽固醇控制低於70mg/dL；而有心血管相關病史的患者則應控制低於55 mg/dL。

現階段血脂治療選擇多元，對於初診斷高血脂的患者建議以生活習慣調整為主，改變飲食不規律、缺乏運動等不良生活習慣，若壞膽固醇未達控制目標，則需要以口服降血脂藥物介入治療，每天服用可協助降低壞膽固醇。

對於服用口服藥物仍無法改善壞膽固醇的患者也不需太過擔心，現階段有採皮下注射方式的降血脂注射針劑，可以降低50-60%壞膽固醇，每月只要施打兩次針劑的治療方式也相當便利，部分患者會出現注射部位紅腫或疼痛的副作用，醫療團隊也會密切觀察患者用藥狀況並進行副作用控管，建議在血脂控制有困難的患者可以積極與醫師討論合適的用藥選擇。

●父親節拒當「腹爸爸」 積極控制血脂遠離心血管危害

因應即將到來的父親節，除了表達謝意，也不妨多多關心爸爸的健康。洪俊聲醫師提醒，腹部肥胖會增加三高包括高血脂的風險，呼籲腹部肥胖(衛福部定義男性腰圍>90cm、女性>80cm) 以及有高血脂、高血糖、高血壓、心血管疾病的病史或家族史者應多留意自身血脂變化。

此外，在疫情期間盡量維持健康飲食、充足運動，如果在執行上有困難也可以與醫療團隊討論並調整方式，例如飲食上儘量避免高油脂高鹽分的食物，並培養運動的習慣，重點是找到適合自己的方式，才有機會持之以恆的穩定血脂。