長庚大學在大專生研究創作獎有8名學生獲獎。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

長庚大學在大專生研究創作獎有8名學生獲獎。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

長庚大學在大專生研究創作獎有8名學生獲獎。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

科技部近日揭曉109年度「大專生研究創作獎」，在3132件計畫中選出200件優秀作品，長庚大學共有8名學生獲獎，人數創新高，寫下歷年最佳成績。研發處表示，最近3年平均每年校內都有51件學生計畫獲得科技部補助，共有18件計畫獲得創作獎，學生的研究與實作能力值得肯定。

科技部為提早培育儲備基礎科學、應用科學、人文社會科學的優秀研究人才，鼓勵公私立大專院校學生執行研究計畫，儘早接受研究訓練，體驗研究活動、學習研究方法，並加強實驗、實作能力，訂定科技部補助大專學生研究計畫作業要點，給予每位獲選學生每月補助6000元研究助學金，為期8個月。

研發處指出，學生繳交研究成果報告經審查後，評定為成績優良而有創意者，科技部會再頒發「大專生研究創作獎」，每年以200名為限，每人可獲2萬元及獎狀，並頒發獎牌予該名學生指導教授，以資表揚。要從3000多件計畫中脫穎而出，非常不容易，因此，長庚大學109年有8位同學獲獎，更顯難得。

另一方面，在今年獲補助名單中，全國共核定3173件，長庚大學有54件入選，其中有15件是由醫學生物技術暨檢驗學系（醫技系）學生獲得，主任沈家瑞表示，醫技系不只培育臨床人才，也鼓勵學生做學術研究，系上大三學生平均每年有10人可以拿到科技部大專生研究補助，並已連續7年每年至少1人獲得「大專生研究創作獎」，表現亮眼。

2019年計畫獲獎的醫技系學生洪菊米指出，剛進行「探討雙肽於細菌性肺炎中的角色」的計畫時，可能研究主題較為新穎，所以可參考文獻非常有限，研究過程中不斷面臨摸索與挫折，特別感謝醫技系指導教授吳治慶耐心的引領啟發，並在受挫時給予適時鼓勵，還有感謝長庚大學提供豐富的研究資源與醫技系優異的學術氛圍，使研究屢有突破，最終能獲得創作獎的殊榮，非常開心。

剛揭曉的2020年計畫獲獎者陳宥蓉與2018年計畫獲獎的許家慈，都是由醫技系教授顏秀娟指導。顏所指導的學生幾乎都能申請到科技部補助，她認為系上學生的實驗能力普遍佳，因此投入許多心力教導學生閱讀文獻與論文寫作，提升研究的新穎性，同學穩健踏實的學習都能有不錯表現，自我要求高的同學更會如魚得水。

許家慈表示，在研究計畫執行的過程中，學習到如何有邏輯且嚴謹地進行研究，過程中難免有挫折，但克服後迎來的是更大的成就感與喜悅。非常感謝顏秀娟給予悉心的指導、提供充足的資源，並步步引領完成計畫，有幸獲得研究創作獎也更激發了自己對做研究的興趣。