全球缺艙缺櫃，海運榮景可期，貨攬業者捷迅總經理孫鋼銀今日表示，今年營運成長動能主要來自於舊客戶，原空運項目外也於海運項目擴大合作，並在新客戶群的拓展有所斬獲，因而收到許多電子大廠紛紛尋求艙位上協助，使得上半年海運營收占比由11％攀升至25％。

捷迅今日董事會通過第2季合併財報，營收11.36億元，相較於去年同期10.04億元，成長率為13.18％。每股盈餘(EPS)2.03元，穩拿連續13季EPS成長的佳績，累計上半年營收22.02億元，較去年17.89億元成長23.06％，上半年EPS 3.63元，獲利成長21.42％，看好下半年營運在空、海運雙引擎推升下，有望挑戰新高。

孫鋼銀表示，面對下半年即將到來的空運旺季，出口電子廠訂單增加及歐美消費力道復甦，加上拜登政府1.9兆紓困金推升旅遊及民生需求逐步增加，有助於提升商品庫存補充需求，將可預期今年較去年的熱絡程度不言而喻，全球供應鏈持續供需失衡，捷迅將爭取極大化艙位，同時達到公司營收與獲利目標。

孫鋼銀也說，在經歷疫情的試煉後，體認到全球貿易習性與經濟結構的改變，國際運輸供應鏈成為幕後維繫物流的重要角色，需站在客戶的角度更早掌握市場脈動、了解上下游供需關聯性，才能提供更完整且及早布局的解決方案。