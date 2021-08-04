台灣拳擊女將黃筱雯今日迎戰東京奧運拳擊女子51公斤級4強賽，最後不敵土耳其好手恰基羅格魯猛烈攻勢，最終已銅牌作收。黃筱雯的高中教練林漢清說，這的確是場硬戰，對手的反擊點抓得很好，但黃也發揮應有水準，若有機會參與下次的巴黎奧運，希望她能再接再厲。

陪伴黃筱雯超過10年的林漢清，2人情同父女，黃也總是會聽從教練的建議，自律地完成應有的訓練，這次迎戰從未交手過的土耳其名將，林坦言「不好打」，必須要時時控制節奏，抓緊時間攻擊才有機會獲勝。

林漢清說，今日這場比賽他全程都有看，果真是一場硬仗，尤其土耳其選手閃躲快速，反擊時所給的拳也打得到位、時機點抓很好，不過黃筱雯攻擊的拳也抓很準，表現上有發揮應有水準，但對手經驗實在豐富，對黃所出得招都能冷靜應對，這不容易。

「可惜啊！」林表示，黃筱雯在首局時，對於遠距離攻擊的掌控不錯，也屢屢試探對方，但比分卻0比5，於是黃在第二回合選擇更為主動的攻勢，且都有打到對手身上，但沒有受到台下裁判青睞，想一想還是覺得可惜。

不過，林漢清認為，以黃筱雯的年紀來說，還有一大段路可走，近期為了迎戰51公斤量級，還長期進行嚴格的體重控制，也在訓練上更加把勁，若有希望能站上下一屆的巴黎奧運，期許黃能再接再厲，繼續加油。