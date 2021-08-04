敏實科大校長曾信超指該校設立「智慧車輛與能源系」，將能透過教學與實作，培養與世界接軌的新能源電動車人才。（羅浚濱攝）

敏實科大校長曾信超（中）誓言打造該校成為國內第1所「AI專業大學」。（羅浚濱攝）

「AI人工智慧已勢不可擋！」敏實集團日前聘請卸任中華醫事科技大學校長的曾信超，轉戰敏實科技大學擔任校長，他誓言打造該校成為國內第一所「AI專業大學」，並將以實驗教育法申請在校內成立「AI小學」，令新竹縣各界引領期盼！

曾信超曾在工研院服務13年，擔任技術推廣組組長，後到長榮大學服務讓該校學生從數百人成長1200人，在國內技職教育衰退下，他擔任中華醫事科技大學校長7年，更創造學生從6000人逆勢成長到7600人的記錄。敏實科大8月2日成立滿1週年聘他擔任校長，就是要借重他的寶貴經驗，創造「敏實奇蹟」！

「目前台灣還沒有1所AI專業大學，敏實科大有機會！」曾信超說，敏實集團花15億美金在大陸嘉興設立的「未來工廠」，將導入AI和物聯網技術，成為自動化的無人工廠，需要很多AI人才，該校設立「智慧製造工程系」將可培育、提供源源不斷的AI人才。

曾信超並說，電動車輛取代汽柴油車已是世界潮流，台灣電動車落後國外很多，教育體系也還未全面調整因應，發展智慧車輛有很大空間，該校有集團研發的電動車資源，將能透過教學與實作，培養與世界接軌的新能源電動車人才。

敏實科大「餐飲管理系」目前也與各大餐飲集團簽訂見習和實習合約，讓學生學習餐飲領域的技術，曾信超指大陸的餐廳已可看到機器人送餐和智慧點餐服務，餐飲系將導入AI驅動式機器人及AI管理技術，培養學生成為全方位的餐飲人才。

曾信超以他在中華醫事科大的經驗強調，技職教育就是要動手做，敏實科大採取MIT教育模式，讓學生從大一開始就做專題學習，也為集 團培育畢業即就業的人才，他深信海實科大未來成為「AI專業大學」的夢想，絕對可以達成。

「我還計畫申請成立AI小學！」曾信超指未來教育將走向AI和雙語教學，各縣市也以實驗教育法開辦特色小學，該校距新竹高鐵站和工研院只有15分鐘車程，政府若同意該校設立「AI小學」，讓小朋友從小學習AI，台灣打造AI智能科技時代就真的來臨！