受到某醫院群聚影響，新北市今天新增14例，創下本周以來最高，市長侯友宜指出，醫院、家戶兩起群聚感染截至今日已累計18例確診，醫院群聚部分造成10人染疫，其中7人為打疫苗後仍染疫，呼籲民眾對於防疫仍不可掉以輕心。

直播》新北＋14重回雙位數，醫院及家庭群聚偏多。

侯友宜在今日的疫情說明會上指出，新增14例，其中1人為新增個案，剩餘13人均為居家隔離採陽，分布則為新莊7人、板橋5人等；感染源分布，醫療院所5人、家戶8人、其他1人。

針對今日確診案例，板橋的5例為醫療院所院內感染，多為病患確診；另外，新莊的7例為家戶感染，是一家人，分別為兒子、兒媳、父親、母親與3名女兒染疫，此案另外還有昨日公布1例，都是在7月29日舉辦家庭聚會，造成家戶群聚感染。

侯友宜進一步解釋，新北近日確診數較多主因為2個群聚感染，其一為某醫療醫院產生院內群聚，截至目前為止共有10人確診，其中7人為打過疫苗仍確診，另有一個家戶感染，共有8人，總計佔18例確診。

侯友宜指出，新北傳播鏈還沒阻斷，政府單位更要用比三級警戒高出十倍的規格，以四級的心態強化管理，新北市從警戒二級到警戒三級個案數從個位數到百位數只花四天時間，這次降到二級，搞不好不用四天，兩天就會升級。

警戒降級已1周，侯友宜表示，新北市目前餐廳內用開放僅有一半開放，但脫下口罩的飲食行為，非常容易成造成傳播鏈，尤其家庭集體吃飯，更容易造成破口，加上內部現在狀況還沒清理完畢，政府更應該用四級的態度管理，讓民眾安心度過警戒二級，只要一有不對勁就要收。