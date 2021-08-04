林怡歆期許未來透過米食加工轉型及推展新的米品牌，增加稻米附加價值，提升農民收益。（張毓翎攝）

在後壁區農會總幹事就職儀式，後壁區長黃炳元（左二）、台南市議員蔡育輝（左一）等多位地方民代都出席祝賀。（張毓翎攝）

擁有8年多公所行政歷練、3年金融工作經驗的林怡歆，獲聘為後壁區農會新任總幹事，4日就職儀式上，新任理事長蕭麗姿稱讚林「接地氣」、「做事勤勞」，相信一定會帶領農會蒸蒸日上。林怡歆期許自己，未來透過米食加工轉型及推展新的米品牌，增加稻米附加價值，提升農民收益。

本屆後壁區農會選舉競爭激烈，由挑戰派的前總幹事蕭麗姿陣營勝出，蕭麗姿任農會理事長，常務監事為郭啟財，聘任林怡歆為總幹事。今天上午的總幹事就職儀式，後壁區長黃炳元、台南市議員蔡育輝及多位地方民代都出席祝賀。

蕭麗姿表示，怡歆總幹事大學畢業，即進入銀行工作，後來考上公職到南區、後壁區公所服務，歷練豐富，且還從當地里長口中，聽到怡歆總幹事的服務基層態度佳，所交辦的事物一定認真負責到底，「有她當總幹事是農會的福氣！」

林怡歆說，感謝後壁區農會第19屆理事會聘任她為總幹事，因為之前她在銀行和公所服務，有相關行政和金融經驗，希望以後在信用部業務，包含農機貸款或一些政策性貸款穩定成長，成為農民後盾。

林怡歆還提到，之前農會擁有「後農米」、「蘭麗米」及「蘭麗香米」，但這已經是10年前推出的品牌米，所以希望能結合農糧署推出新品牌，也期許米食再加工的部分有所進展，如米餅或嬰幼兒食品等，抓住年輕人的胃，以提高糧食自給率高。

曾在後壁區公所民政課擔任8年課員的林怡歆，她也期待未來在地方創生和農村旅遊，能更密切地與公所合作。