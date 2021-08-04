移工休假螃蟹沒抓成，還被警方查獲「兼差」。（警方提供）

警方說明，8月1日14時20分許，金湖分局金沙分駐所據報，掌握轄區金沙鎮沙青路、塘頭路段工地疑有非法移工，立即由線上機動巡邏小組趕至，當場發現該處工地確有2名外籍移工，即會同移民署南區事務大隊金門縣專勤隊共同調查。

移民署證實該2名越南籍男子分屬不同公司雇用，核准從事石料裁切、食品加工等工作，當天2人適逢同時休假，即相約一起到金沙鎮溪邊抓螃蟹，準備好好打打牙祭。

但其中V姓移工的許姓雇主因父親公司承包農排改善應急工程的工地需要抽水，便叫他就近到該處工地幫忙，雖未給予工資報酬，但因指派聘雇的外國人從事許可以外之工作，已涉違反就業服務法規定。

金湖分局現場蒐證並通知相關人等說明後，依規定函請金門縣政府主管機關裁處，依違反就業務法第57條第1項規定，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰款。

警方再次呼籲，移工只能依勞動部所核發的工作許可項目從事工作，雇主不可指派移工從事許可範圍以外之工作，移工也不可以自行從事許可範圍以外之工作，否則即會觸法受罰。