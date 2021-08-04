隨著本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心上月宣布「降級不解封」，餐飲業可有條件開放，但超商卻不能販售熟食，業者不解為何賣場可買茶葉蛋等熟食，超商卻不行，對此指揮中心表示，賣場會有專人幫忙夾取，若超商可做到，指揮中心可和經濟部討論。至於近期業者要求開放泳池，指揮中心表示將從不開放的名單把泳池拿掉，訂定指引開放。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，超商的主管機關是經濟部，考量店員通常只有1、2人或2、3人，無法隨時幫顧客夾取茶葉蛋，如果可以有專人做，不會有民眾自己用，我們可以和經濟部做討論。賣場時會有專人幫忙夾，前提是專人，這是因有用完無法立刻消毒的問題在。

另一方面，近期有泳池業者至指揮中心抗議，要求開放泳池。指揮官陳時中說，今早和教育部代表做討論，基本上認為，針對選手訓練的部分，因有完整計畫，尤其是培訓的選手的計畫儘速進行。

至於一般的泳池，陳時中表示，我們會從不開放的名單把游泳池拿掉，把指引訂清楚來，基本方向是平時的準備和應變措施，平時要做人流管制、實名制，也會做分時段開放，時段中間也要完整消毒，待指引完成，合乎指引者報地方政府後就可開放。