從去年下半年開始，由於全球貿易需求量翻漲數倍，造成國際航運市場出現壅塞，且缺櫃、缺船等問題遲遲無法緩解，這也讓大陸跨國企業的運輸成本大幅增加，許多大廠甚至需要向外尋求倉儲空間或生產基地，以降低產品成本。

CNBC報導，大陸跨國企業透過當地低廉的製造成本與低運價取得國際競爭優勢，但在全球貨運、航運鏈緊繃的狀況下，原本的優勢被削弱，大陸跨國企業需要花費更高的運輸成本，才能將貨物送至目的地。

大陸電動車廠商愛馳汽車海外營運副總裁Alexander Klose表示，「物流系統受到很多因素干擾，導致船舶跟貨櫃都不夠用，這讓發貨時程至少延遲3周以上，因為很多汽車都卡在港口，沒辦法被送至目的地。」

航運延遲讓大陸企業進入國際市場時面臨新的挑戰，諮詢機構Bain共同創辦人James Root則說：「大陸約有3400家跨國企業，只有其中200家的海外銷售額超過10億美元，許多大廠如聯想、海爾和華為則透過多元的出口模式，緩解衝擊，此時也是跨國企業成長的機會。」

因此，物流的挑戰讓許多企業選擇在海外建立倉儲空間，大陸家電集團海信營銷副總裁方雪玉表示，「我們計畫在不同的國家收購或建設更多工廠，降低關稅或運輸產生的高額成本。」