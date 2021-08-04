台中市長盧秀燕到醫院安慰工安意外傷者家屬。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

台中市驚傳五名工人吸入沼氣昏迷意外，市長盧秀燕也趕赴醫院探視傷者及家屬，她坦言：五名工人目前狀況都有一點嚴重；勞工局長張大春也表示，經勞檢發現，施工單位並未做好施工安全計畫，才會使得5名工人因吸入瓦斯而昏迷送醫，將依違反職業安全衛生法對欣中瓦斯及承包的工程公司開罰。

台中市中區成功路120號附近，4日上午11時欣中天然氣公司申請地下施工作業時，卻傳出工安意外，現場有5人昏迷送醫，分送台中醫院、中國附醫與平等澄清醫院搶救，其中送平等澄清醫院一名傷者經急救已經恢復生命跡象，三名送中國附醫的傷者經急救後也已經恢復生命跡象，但昏迷指數仍為三；另一名送台中醫院急救傷者急救後恢復呼吸心跳，目前插管準備轉送有呼吸器設備高壓氧艙的台中榮總接受後續治療。

盧秀燕4日下午1：30分到中國醫藥大學附設醫院探視因施工意外重度昏迷的3名傷者及家屬她表示，經過了解傷者有欣中瓦斯的員工也有承包商，目前狀況都有一點嚴重，她也請院方要全力搶救，並要求勞工局進行了解是否業者有無疏失與責任。

張大春說，案發後，勞工局勞檢處人員已前往了解發生經過，他強調，像這樣的施工場所，當工人要進入隧道或管道間時，應判斷裡面可能沒有氧氣，或可能有瓦斯，因此應做好相關的維護計畫，例如抽風、進入時的事前檢查，以及戴好防護設備等，但這些工作，這些施工人員都沒有做。勞工局也將對雇主欣中天然氣公司，以及欣中委託的工程公司，都將依違反職業安全衛生法處以3萬至30萬元罰鍰。