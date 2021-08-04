阿富汗軍方計劃今天發動大反攻，要把民兵組織「塔利班」（Taliban）一舉趕出南部大城拉什卡加（Lashkar Gah），展開行動前，軍方先呼籲居民盡速撤離。

兩方在海曼德省（Helmand）省會拉什卡加的爭奪戰已造成數十名平民喪命，若塔利班能攻陷這座人口20 萬的城市，將是他們5月展開全國攻勢以來的最大戰功。

塔利班急速行動要填補美軍撤離後留下的真空，他們掌控阿富汗大半國土與邊境多座要城後，現在開始鎖定都市中心，上週起朝西部靠近伊朗邊界的赫拉特省（Herat）多座城市以及南部坎達哈（Kandahar）、拉什卡加發動猛攻。

喀布爾昨晚也發生暴力事件，國防部長穆哈瑪迪（Bismillah Mohammadi）與其他政治人物遭到炸彈與槍枝攻擊，至少4人喪命。儘管當局表示攻擊都已全數平息，穆哈瑪迪安然無恙，但這些暴力事件再次凸顯政府想抓緊權力，威脅卻近在眼前。

若拉什卡加失守，對阿富汗政府的戰略與心理都將是重大打擊。在塔利班掌控拉什卡加部分電台與電視台並進駐民宅的情況下，阿富汗政府軍昨天展開大規模反擊。

陸軍指揮官沙達特（General Sami Sadat）在對市民發出的訊息中宣布：「請盡快離開，我們才能展開行動。」

「我知道離家對你們來說非常難受，對我們何嘗不是，如果你們會有幾天無家可歸，請原諒我們。」