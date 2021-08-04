台北市政府副市長黃珊珊今天表示，台北市第四輪疫苗預約有17萬多人，但中央配發量不足，到今天凌晨才勉強補足。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫苗都是分批配送，但地方可能沒有安全感，未來考慮延長準備時間，疫苗配送方式也會調整。

陳時中表示，各地方政府會不滿，當然能體諒，所有事情都非常地趕，未來也考慮在預約平台系統給大家多一點準備時間；因為現在每次都是一預約完，第二天就打，可能有點準備不及，未來可能明天要打，前一天疫苗就要配到。

他指出，目前中央配送疫苗下去時，可能預約還沒完成，只能用前兩天的預約量來預估，先配發一批，但地方可能沒有安全感，「明明我需要10萬，但第一批只收到3萬」，是因為中央算準後續的7萬後，再配發第二批下去。

陳時中表示，與其這樣子，大家有一點不安全感和壓力之下，不如預約完過了一兩天再開打，這樣疫苗配送數字可以算得很精準，也減少配送次數。