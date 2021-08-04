散裝航運龍頭慧洋海運公布7月合併營收16.75億元，單月成長率11％，再次創下新高紀錄，稅前盈餘為6.41億元，自結每股稅前盈餘為0.86元。慧洋表示，由於國際海事組織（IMO）已明確訂出最新環保法規之碳排放規定以及執法上路時程，慧洋因坐擁最大數量與比例之節能船舶，可望擴大競爭優勢。

近年市場對於輕便型（Handysize）船舶的投資偏低，今年輕便型船舶更是處於供給緊繃的狀態，BHSI指數近期也創下自2008年以來新高1767點（2021／8／3），平均日租金更超過3萬美元以上，慧洋船隊中Handysize高達43艘，且至年底慧洋總計約有24艘船舶將進行換約，樂觀換約漲幅可帶動營運持續走揚。

慧洋表示，往年歐美等國7、8月份暑假進入貿易活動淡季，然今年度截至目前運價指數仍保持穩定，顯示出海上運輸需求仍然相當熱絡。觀察市場動態，美國將於近期通過近1兆美元基礎建設法案，預期將帶動美國境內的鋼鐵、礦砂等原物料需求，中國亦因水患災影響夏季作物收成，必須大幅仰賴穀物進口，勢必使原先已吃緊的散裝船舶供給更加嚴重。

在船隊規劃上，慧洋持續汰舊換新政策，7月份處分一艘舊船，貢獻公司營運現金流約400萬美元；7月份董事會亦通過新船採購案，分別向名村造船所及今治造船各採購兩艘輕便型高規格新型節能散裝貨輪，總計不高於1.02億美元；此外，7月份亦新增由日本村上秀造船建造之4740噸液化石油氣船加入營運，為第二艘液化石油氣船，擴增船隊多元性，增加競爭優勢。