搶救生命不分物種 保育類石虎竹山秀傳照CT 「雙」醫會診

１隻保育類的石虎，去年在苗栗縣疑遭車子撞傷，迄今10個月來，傷口總是反反覆覆化膿未能痊癒。竹山秀傳醫院特啟用160切斷層掃描儀，發現牠傷口結痂後仍反復化膿原因？竟是石虎鼻腔有瘻管造成鼻膿樣分泌物；經放射科主任邱昭彥與獸醫陳秀慧，藉由專業儀器找到無法康復的主因。
竹山秀傳醫院表示，該院醫生汪利璆應邀到集集特有生物保育中心做臨場服務，聽到有1隻保育類石虎傷勢難癒，從去年10月因穿刺傷，被苗栗善心民眾送至特生中心治療後，至今已10個月傷口雖結痂，卻持續反復有化膿情況，讓照顧牠的獸醫師陳秀慧十分心疼，為其病情擔心不已。
南投特生中心僅有的X光設備，無法查到石虎遲未能復原的主因？竹山秀傳醫院得知後，3日主動安排提供更精密儀器為石虎檢查，在3D及多切畫面的「160切斷層掃描」下，讓石虎受傷病狀及生理結構均無所遁形，找到反復化濃的病因與竟與瘻管症狀密不可分。
放射科主任邱昭彥指出，透過160切斷層掃描能呈現3D且多切面畫面，就能針對石虎受傷病狀及生理結構，經掃描後無所遁形；一般人與石虎體型大小有很大差別，須事前進行調校外，石虎鼻瘻管是否需要注射針劑都是一項挑戰。掃描後與獸醫師進行影像交流，發現石虎鼻腔確有瘻管未癒情形。
獸醫師陳秀慧說，透過CT斷層掃描對治療石虎有更明確方向，參與救治工作的特生中心及竹山秀傳工作人員，對這次成功的任務感到新奇又具挑戰性。院長謝輝龍強調，醫院是救治生命的地方，不該區分物種，祝福台灣瀕臨絕種的石虎能夠早日復原並回歸大自然的懷抱。
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