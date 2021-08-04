南投縣竹山秀傳醫院透過斷層掃描檢查石虎傷口反覆化膿原因。（竹山秀傳醫院提供）

南投縣竹山秀傳醫院及農委會特生中心人員透過斷層掃描尋找石虎傷口反覆化膿原因。（竹山秀傳醫院提供）

搶救生命不分物種 保育類石虎竹山秀傳照CT 「雙」醫會診

１隻保育類的石虎，去年在苗栗縣疑遭車子撞傷，迄今10個月來，傷口總是反反覆覆化膿未能痊癒。竹山秀傳醫院特啟用160切斷層掃描儀，發現牠傷口結痂後仍反復化膿原因？竟是石虎鼻腔有瘻管造成鼻膿樣分泌物；經放射科主任邱昭彥與獸醫陳秀慧，藉由專業儀器找到無法康復的主因。

竹山秀傳醫院表示，該院醫生汪利璆應邀到集集特有生物保育中心做臨場服務，聽到有1隻保育類石虎傷勢難癒，從去年10月因穿刺傷，被苗栗善心民眾送至特生中心治療後，至今已10個月傷口雖結痂，卻持續反復有化膿情況，讓照顧牠的獸醫師陳秀慧十分心疼，為其病情擔心不已。

南投特生中心僅有的X光設備，無法查到石虎遲未能復原的主因？竹山秀傳醫院得知後，3日主動安排提供更精密儀器為石虎檢查，在3D及多切畫面的「160切斷層掃描」下，讓石虎受傷病狀及生理結構均無所遁形，找到反復化濃的病因與竟與瘻管症狀密不可分。

放射科主任邱昭彥指出，透過160切斷層掃描能呈現3D且多切面畫面，就能針對石虎受傷病狀及生理結構，經掃描後無所遁形；一般人與石虎體型大小有很大差別，須事前進行調校外，石虎鼻瘻管是否需要注射針劑都是一項挑戰。掃描後與獸醫師進行影像交流，發現石虎鼻腔確有瘻管未癒情形。

獸醫師陳秀慧說，透過CT斷層掃描對治療石虎有更明確方向，參與救治工作的特生中心及竹山秀傳工作人員，對這次成功的任務感到新奇又具挑戰性。院長謝輝龍強調，醫院是救治生命的地方，不該區分物種，祝福台灣瀕臨絕種的石虎能夠早日復原並回歸大自然的懷抱。