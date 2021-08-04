領導讓護士爬30層到家測核酸？鄭州涉疫謠言。鄭州航校闢謠。（澎湃新聞）

新一輪疫情，河南鄭州航院傳出有「領導讓護士爬30層到家測核酸」情事，已緊急闢謠，強調絕無此類情事，並追查造謠禍首；此外，南京7月20日以來，已經法辦各類疫情謠言與違反抗疫行為，計有刑事拘留3人、取保候審10人，行政拘留8人、罰款警告11人，批評教育7人。

澎湃新聞4日報導， 針對網傳鄭州航院家屬院有領導、老師讓護士爬30層樓到家裡測核酸的消息，微信公眾號「鄭州航空工業管理學院」4日發布情況說明稱，經逐一核實，該消息為虛假資訊。此外，鄭州航院家屬院最高樓層為19層。

此前，有網傳資訊稱，鄭州航院家屬院8月3日在進行核酸檢測期間，「讓護士爬30層樓梯到家裡測。到家後發現被測者既不是老人，也不是小孩兒，更不是孕婦！社區工作人員解釋說這裡住的是航院的領導和老師！」

前述情況說明稱，對此，鄭州航院校黨委高度重視，立即協同社區和醫務人員成立聯合調查小組迅速核查，經與航海北街社區和當時承擔核酸檢測任務的醫務人員逐一核實，絕無此類事情發生，微信朋友圈、微博所發內容為虛假資訊。此外，鄭州航院家屬院最高樓層為19層。

該情況說明稱：對醫護人員為守衛鄭州人民的生命安全和身體健康所付出的艱辛勞動表示充分理解，並向他們表示誠摯感謝和崇高敬意。但是，在疫情防控緊急關頭，絕對不能接受未核實清楚事實真相，編造虛假資訊，並在網路散布，對學校名譽造成惡劣影響的行為。學校將對此類造謠中傷行為追究法律責任。

大陸央視新聞用戶端4日報導，南京市公安局黨委副書記、常務副局長王秉德4日在南京市疫情防控新聞發布會指出，南京祿口國際機場疫情發生以後，南京市公安機關堅持從嚴從快，圍繞編造、散布涉疫謠言，妨害疫情防控秩序等，依法查處了一批違法犯罪活動，全力維護疫情期間全市社會秩序穩定。

截至8月3日，南京市公安機關共查處各類涉疫案件37起，依法處理各類人員39人。其中，刑事拘留3人、取保候審10人，行政拘留8人、罰款警告11人，批評教育7人。