辛度登上光輝戰機，成為該國有史以來首位駕駛國產輕型戰機的女性。

印度羽球一姐辛度(Pusarla V. Sindhu)在東京奧運拿下女子單打銅牌的佳績，更在我國好手戴資穎敗給大陸名將陳雨菲時，將小戴擁入懷中給予鼓勵，讓台灣民眾留下深刻印象。但是很多人可能不知道，辛度在2019年時曾駕駛印度自製的光輝戰機，成為該國有史以來第一位駕駛國產輕型戰鬥機的女性。

Olympic Silver-Medallist @Pvsindhu1 inside the cockpit of twin-seater – HAL’s Light Combat Aircraft (LCA) #Tejas on the 4th Day of #AeroIndia2019 air show at Air Force Station Yelahanka in Bengaluru pic.twitter.com/DIxFtlAzvV — PIB India (@PIB_India) February 23 2019

2019年2月，當時在世界女子羽球排名第6的辛度，收邀出席在班加羅爾舉行的印度航展，並登上該國自行研發的「光輝」輕型戰鬥機，以副駕駛的身分親身體驗高空重力。

Badminton player PV Sindhu waves as she is about to take off for a sortie in the indigenous Light Combat Aircraft - Tejas in Bengaluru. #AeroIndia2019 pic.twitter.com/KvYkPLiGT5 — ANI (@ANI) February 23 2019

據當地媒體報導，在圍觀群眾歡呼與眾多媒體的注目下，身著綠色連身飛行服的辛度面帶微笑向人群揮手致意，隨後登上光輝訓練機PV5，自印度葉拉漢卡空軍基地（Yelahanka Air Force Base）起飛升空。

就在起飛的同時，現場還傳出意外插曲，葉拉漢卡基地的停車場發生火災，陣陣濃煙竄向天際，而當辛度乘坐的光輝戰機穿過漫天煙霧時，圍觀群眾一時間也搞糊塗了，以為是甚麼特別的演出。

31分鐘後，辛度的光輝戰機順利降落。媒體報導指出，在飛行過程中，辛度承受G力約5，約為其5倍體重。

辛度則表示，「乘坐光輝戰機對我而言是一次很棒的經驗，也是一個很好的機會。飛行員向我展示所有飛行特技，還告訴我這架戰機在空戰時的運動。光輝戰機是一架真正的英雄戰機。我很高興能成為印度第一位駕駛光輝的女性，我肯定會永遠記住此時此刻」。