《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，蘋果公司為最新款的iPhone手機引進了更多的中國供應商。

報導指出，蘋果預計到明年1月底，iPhone 13手機產量要達到 9000萬～9500萬支。消息人士透露，中國精密製造業龍頭、紅色供應鏈指標廠立訊精密從鴻海與和碩手中搶下部分iPhone 13的生產訂單，將負責這個最新款手機約3%產量。

此外，消息人士表示，立訊將自本月起開始生產iPhone 13 Pro手機，這對首次取得iPhone手機訂單的立訊而言是一個重大突破，因為新加入的供應商通常由舊款手機的生產切入。

消息人士亦透露，立訊精密去年收購的南韓相機模組廠Cowell和台灣金屬邊框製造商鎧勝（Casetek），也將為今年最新推出的iPhone手機提供關鍵零組件。

雖然今年立訊代工的iPhone 13生產比重並不大，但業產人士表示，若各家大廠不加緊提升競爭力，恐讓這家中國大廠有機可乘並取而代之。

報導亦指出，藍思科技過去僅供應iPhone手機的玻璃蓋板，但今年首次打入了金屬外殼的供應鏈。此外，中國手機鏡頭大廠舜宇光學今年也首次打入iPhone手機供應鏈，料將升高對大立光的競爭威脅。

受此消息激勵，舜宇光學周三盤中股價大漲6.55%，藍思科技和立訊精密目前漲近6%，

消息人士並表示，中國面板大廠京東方若本季能取得蘋果認證，最快下季就能開始為iPhone 13手機提供OLED面板，屆時可能使三星在該領域一家獨大的局面出現變化。