災難動作喜劇《天坑》耗資韓幣115億打造。（車庫娛樂提供）

車勝元在片中掉入滲穴中。（車庫娛樂提供）

災難動作喜劇《天坑》耗資韓幣115億打造，由車勝元、李光洙、金成昀、金慧埈精彩共演，縱橫戲劇界和綜藝圈，深受觀眾喜愛的李光洙繼《老千：獨眼傑克》後，睽違兩年回歸大銀幕，他透露在讀劇本時就很想參演這部作品。李光洙表示：「覺得《天坑》這個題材非常新鮮，讀了劇本後感到十分有趣，也非常想和導演、前輩們合作！」李光洙在《天坑》中飾演「金代理」一角，他為了慶祝上司搬新家而前去拜訪時，卻不幸地一起掉入天坑中，李光洙說：「『金代理』在公司無法得到上司認可，還被後輩們瞧不起，是很可憐的角色。但他在掉入天坑後一步一步成長的模樣，我想是這個人物最大的魅力。」

暫時拋下「亞洲王子」詼諧形象，正式回歸演員身分的李光洙，他對演戲的熱情令其他演員們讚不絕口，車勝元表示：「我以為他是為了學習才來拍攝現場的，現場的導演、工作人員都很常稱讚光洙，所以我們都會說他們偏愛光洙，感到很嫉妒。導演說我們只要做得像光洙一樣好就好，甚至還拍了光洙在看劇本的照片給我們看！」金成昀則打趣地說：「在課堂上當老師在說有趣的故事時，不是有學生會打斷老師說進度要來不及了嗎？光洙在拍攝現場就像那種學生！我們在拍攝時因為很累很想休息時，光洙就會跟導演說：『導演，我們繼續吧！』所以在拍攝現場有句流行語『不愧是光洙』！」但金志勳導演卻無奈爆料：「其實我會請李光洙參演，是希望他能在拍攝現場當大家的開心果，但他對這部作品的態度太認真了，車勝元為了緩和李光洙拍攝時的情緒也非常辛苦。因為李光洙實在太真摯了，所以我有點後悔請他參演。」這番話也令李光洙聽了哭笑不得。

李光洙在拍攝《天坑》時也引起工作人員的側目，有場戲要坐在被起重機吊掛著的轎車內拍攝，他當時不用替身親自上場，他表示：「因為有做好安全措施，所以完全不會害怕。但因為所用的計程車是廢車，所以怪味很重，一開始我先坐進車內，後來工作人員上車時都以為怪味是從我身上傳出來的，一直偷看我。」對此，金志勳導演表示：「拍攝時要不斷翻轉那台車，所以我以為光洙真的嚇到了，而有了一些生理反應……」導演也透露當時確實誤會了李光洙。車勝元則說：「車子在翻轉時也可能會發生這樣的情況，我們不要想得太奇怪，就這樣帶過吧！」這令李光洙聽了忍不住強烈澄清：「我沒有尿褲子啦！」

李光洙近期離開了參與11年的綜藝節目《Running Man》，他表示：「雖然我離開待了11年的《Running Man》，但因為和成員們相處了很久，也很常聯絡，所以還沒有真的離開的感覺。在《天坑》中也展現了在《Running Man》中愉快、緊張、令人感動的模樣，敬請期待！」