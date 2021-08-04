22歲少女右下唇白斑症發作，常被誤會嘴角有冰淇淋而深受困擾。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

22歲少女經「黑色素顯微移植手術」，半年內復原，皮膚狀況良好。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏表示，白斑症佔台灣人口２％，且較年輕化，可透過治療改善。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

台中22歲王姓少女下巴2年前漸漸出現白點並持續擴大，常被問「是冰淇淋沒擦乾淨嗎？」光田綜合醫院整形外科主任吳文宏診斷為「白斑症」，透過「黑色素顯微移植手術」，取身體其他部位黑色素細胞移植，6個月內完全復原，也讓王女找回自信，人際關係也變好了。

吳文宏指出，王女是表皮第4層黑色素細胞缺乏所造成的白斑症，出現在右下唇、右下巴以及右頸等部位，而且照光、局部類固醇塗抹治療無效，最後施予「黑色素顯微移植手術」，取黑色素細胞移植於白斑處，6個月內幾乎復原，回診追蹤，臉上再也沒有出現一點白斑。

吳文宏指出，「白斑症」是一種黑色素含量異常造成膚色異常的現象，可能和自體免疫疾病、遺傳、心理壓力等因素有關，但目前真正發生原因仍不明確。國內48萬人有白斑症困擾，50％白斑症的患者是在10至30歲之間發作，較年輕化，而且男女比率均等。

吳文宏表示，「白斑症」患者通常在雙頰、眼、鼻、腋窩四肢及下背部較易出現白斑，也可能出現在嘴唇及陰部粘膜等部位。白斑症雖不會致命，但後天外貌的遽變往往使患者心靈受創，尤其是未婚者容易因外貌沒有自信，進而影響人際關係，透過治療可得到明顯改善。

吳文宏說明，目前白斑症有3種治療方式，第一種是「照光療法」，透過窄頻紫外線B光照光，若2個月後無效果，建議考慮別的療法以免因過度曝曬，導致皮膚癌。第二種是「藥物治療」，於患處塗抹類固醇等藥膏，若2個月後無效建議停用，以免皮膚變薄。

吳文宏表示，若以上方法均無效，建議評估接受「黑色素顯微移植手術」，透過精密顯微技術，採自體組織細胞，移植到白斑部位。治療後，黑色素生長多寡及持久度，因個人體質而不同，術後仍需回診追蹤，一般臉部約需3至6個月，平均需追蹤2年，色差會漸漸接近。