68歲「阿B」鍾鎮濤2014年和台灣女友范姜素貞舉辦婚禮，兩人育有2個漂亮女兒，今(4日)是女兒鍾懿的17歲生日，他也在微博曬出父女合照慶祝，越大越美的鍾懿，高顏值驚豔網友，也讓不少人搶著認岳父。

鍾鎮濤在微博寫下：「祝我最愛的心肝小鐘懿 17歲生日快樂」，並附上多張父女合照，還有女兒的絕美獨照，已長得亭亭玉立的她，遺傳父母好基因，根本可進入漂亮星二代之列，還有人認為她神似以《七月與安生》獲得金馬影后的33歲大陸女星馬思純。

鍾鎮濤曬與愛女鍾懿合照。(圖／翻攝自微博)

鍾懿越大越漂亮。(圖／翻攝自微博)

讓網友紛紛誇她漂亮又性感，「B家有女初長成」、「越大越有魅力啦」、「如花似玉」，還有不少人搶著認岳父，引起熱議。鍾鎮濤第一段婚姻和章小蕙育有一子一女，不過婚後女方多次傳出揮霍無度，又和其他富商過從甚密，1999宣布離婚。

之後鍾鎮濤遇上97金融風暴，因投資失利負債，2002年向法院申請破產，在他低潮期時，台灣女友范姜素貞都陪在他身邊不離不棄，還替男方開源節流，很快他就再次成為身家破億藝人，2014年兩人在峇里島舉行婚禮，生下2個女兒，他也逐漸將生意從港台移往大陸，年收破千萬。