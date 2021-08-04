鮮紅生豬肉不只曝曬在烈日下，灰塵還「吸滿滿」。（台中市議員林祈烽服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市議員林祈烽要求市府不能老是用「原來」、「以前」、「過去」等說詞當藉口，運輸生鮮豬肉的方式是不被允許的。（盧金足攝）

第二大城市奇觀？台中市議員林祈烽和施志昌4日在議場播放民眾拍到一整車生鮮肉品，吊掛大貨車車斗，沒密閉或遮蔽保護車運送，批評市長盧秀燕說豬肉恆溫保鮮運輸全是欺騙，豬肉引灰塵「驚死郎」，農業局長蔡精強表示，肉商原來運輸方式，恆溫保鮮是指從南投或大安運送來的豬肉，會輔導攤商改進。

市議會4日進行財政經濟業務質詢，林祈烽與施志昌播放文心路上的影片，出現一輛載滿豬肉的貨車，鮮紅生豬肉不只曝曬在烈日下，灰塵還「吸滿滿」，生鮮肉品運輸影片中，看到屠宰後的豬肉是一塊塊吊掛在大貨車的車內和兩旁的車斗上，完全不是在密閉或有遮蔽保護的車內運送。

議員表示，台中肉品市場為了推動原址轉型活化，從3月起逐步減量拍賣，2022年起要由鄰近肉品市場及屠宰場供應生鮮豬肉，盧秀燕為此還做一張圖卡，由農業局向市民保證，各肉品市場均有農委會獸醫師嚴格把關衛生條件，未來也規畫恆溫保鮮及運輸設備。

市府保證，肉品以大型恆溫保鮮運輸車配送至台中肉品市場，市場全程以溫控進行屠體批發、分切及加工，再由原承運商以冷鏈物流車輛配送至各市場肉攤零售，兼顧肉品運輸衛生安全與民眾消費權益。

林祈烽的影片曝現況，他說，在文心路看到一部大貨車，裡面就吊掛著屠宰後的豬隻，行經該車旁邊，車斗兩旁也掛滿一塊塊的大豬肉，完全沒有任何的遮蔽或保護，如此在道路上吸附車輛廢氣和髒汙的豬肉，就是台中市民吃的豬肉嗎？

林祈烽和施志昌痛批，肉品市場停止拍賣和屠宰業務後，盧秀燕向市民承諾會嚴格保關衛生條件，運輸時還有恆溫保鮮，結果市民看到的情況，卻是大貨車在露天運送豬肉，市長的保證還真是「驚死郎」。

蔡精強答詢時表示，這是原來的運輸方式、原來台中市肉品市場運送豬肉的方式，所謂的恆溫是要從南投或大安運送過來的豬肉，才會是以密閉式恆溫運輸車送來台中，農業局會輔導肉商來進行改善。

林祈烽要求市府不能老是用「原來」、「以前」、「過去」等說詞當藉口，運輸生鮮豬肉的方式是不被允許的，市府趕快輔導業者改進，不能讓市民吃到這種露天可能會有衛生疑慮的生鮮豬肉。