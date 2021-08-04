還記得台灣大型電子業仁寶、廣達、宏碁、研華等先前接連傳出遭駭、勒贖嗎？根據市調機構IDC調查顯示，幾乎有一半 (44%) 的受訪者表示願意支付贖金，並透過內部支出或保險賠償來找回受影響的文件，而在亞太地區 （不含日本）中，澳洲和新加坡最願意支付贖金，分別有60％、49％的組織表示願意為攻擊支付贖金。

IDC表示，由於文件被加密，勒索軟體攻擊嚴重阻礙企業運作，並影響執行日常業務流程所需的關鍵資源可用性，尤其在沒有制定資安事件管理或緊急應變計劃的情況下，企業的選擇有限，若選擇重建，通常會導致更長時間的中斷，企業因而選擇支付贖金取得解密密鑰，另外，亞太地區（不含日本）各國政府面對勒索軟體支付贖金的立法也很模糊，雖然大多數監管機構不鼓勵在攻擊期間支付贖金，但也沒有法律特別限制這種交易，IDC另外一項調查「未來企業韌性調查」研究中，49.4％遇到勒索軟體事件的亞太地區（不含日本）企業選擇支付贖金，其中82.4％支付贖金的組織取得解密密鑰，這意味著，近20%企業支付贖金後，沒有得到任何回報。

也因此，IDC認為與支付贖金相比，增強網路韌性、結構化投資資安管理，對企業來說將獲得更實際的益處。