台灣電力公司與遠傳電信攜手於台北市區營業處建置電動車直流快充站，今（4）日宣布啟用，採用雙槍式設計並可支援國內外多款電動車種，也是台灣本島首座採用「車輛到電網」（Vehicle-to-Grid V2G）技術的電動車快充站，該模式可將車載電池可回送電力至電網中，使電動車成為移動式儲能裝置，成為未來電網調度彈性的關鍵角色，實現智慧充電管理。

遠傳企業暨國際事業群副總經理李明憲表示，因應電動車發展趨勢，充電樁需求增加，遠傳致力推動智慧城市創新應用，運用資通訊專長結合7x24客服資源與機房維運機制，打造充電樁整合平台並提供維運與多元加值服務，彈性支應不同場域的需求。

李明憲表示，遠傳很榮幸攜手台電建置直流快充站服務，以豐富的能源管理建置經驗，將車輛到電網（V2G）技術應用落地，推動國內電動車充電設施的技術邁向新紀元，遠傳也將持續投入電動車充電產業生態圈的發展。

遠傳一站式智慧充電服務包含充電基礎設施與經營管理兩大面向，從充電樁的佈建、充電管理平台、7x24全天候維運服務、金流支付與對帳系統串接、乃至後續加值服務的開發，例如停車格加裝地鎖、車牌辨識等停車相關環節，也都將涵蓋在內。

此外，遠傳充電樁系統具備高相容性優勢，可相容於各設備廠商，是台電未來發展電動車充電項目的強力支援。遠傳將持續透過智慧充電服務，協助企業導入新穎服務爭取新客群，並作為政府部門能源管理的堅強後盾，邁向永續發展目標。