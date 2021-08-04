【愛傳媒陳朝平專欄】東京奧運，我代表隊屢傳佳績，某些人士，自卑感忽地膨脹！

據傳，有綠營人士貼文，翻出奧運獎牌紀錄，指稱蔣氏父子執政，奧運獎牌僅有1面，馬英九執政奧運獎牌也少少，阿扁執政，奧運獎牌5面，蔡英文執政，奧運獎牌10面。藉此大讚民進黨，痛斥國民黨無所作為。

這個邏輯很奇怪。

如果，奧運獎牌數可以評斷一國政黨執政優劣，那麼，何妨看看中南美洲號稱全球最後一個實施共產主義的國家——古巴，在2000年後的奧運獎牌統計。

2000年，古巴金銀銅獎牌數共計29面，2004年，金銀銅獎牌共計27面，2008年，30面，2012年15面，2016年11面。

不管哪一年，古巴在夏季奧運拿到的獎牌都超過我們、不論是國民黨還是民進黨執政時期。

照綠營人士的邏輯，那麼，卡斯楚統治古巴的優異成績，豈不秒打老蔣、小蔣、阿扁、馬英九和蔡英文？

古巴太遙遠，認識的人不多，那麼，說說南韓吧！早在1984年，南韓奧運金牌數就擠進了前10，彼時，南韓是在強人全斗煥的獨裁專制統治下。

其後，南韓每屆奧運的獎牌總數都傲視絕大多數國家，照綠營邏輯，南韓的盧泰愚、金泳三、金大中、盧武鉉、李明博、朴槿惠諸位大統領，豈不都大勝台灣歷任總統？

南韓，不但奧運獎牌數「暴打」台灣，過去30年的經濟發展也遠勝台灣，是否可以因此證明南韓人遠較台灣人優秀？

今年奧運成績較往年突出，全歸功於蔡英文？試問，24歲的柔道銀牌得主楊勇緯、25歲的體操鞍馬銀牌李智凱、27歲的女子羽球銀牌得主戴資穎，他們都是蔡英文掌政後才學會了柔道、鞍馬和羽球嗎？

照這樣的邏輯，那麼，他們出生於1995年前後，何不乾脆說是因為李登輝執政，台灣民主轉型，風水特好，天賜傑出運動員與台灣？

再如感動千萬國人的桌球好手林昀儒，13歲得到山東籍教練綦戈啟蒙，難道，綦戈也是蔡英文未卜先知6年前禮聘綦戈來台指導小林同學嗎？

不知綠營人士是否提前患了老人癡呆症，記憶力大減？沒錯，2008年北京奧運，馬英九執政，中華奧運代表隊成績欠佳，可別忘了，奧運代表隊早在阿扁執政時期就選拔好的呀！

那年，台灣引以為傲的棒球，竟然還輸給了中國大陸！這可是民進黨無法抹滅的羞愧呢！

自卑感越是強烈，自大狂發作起來，越是厲害！「內捲」的台灣，早已讓我們「躺平」了！

按，「內捲」、「躺平」均為今年大陸最夯的名詞。「內捲」意指毫無效率、沒有成長的競爭；「躺平」則是指消極抵制，不存任何希望、不願奮鬥。

作者為資深媒體人

照片來源：東奧官網截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。