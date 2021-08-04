近來許多藝人紛紛施打完疫苗，也會在社群網站分享過程及副作用，引起不少網友討論，藝人黃小柔日前施打完AZ疫苗，透露最大副作用就是「失眠」，雖然比起其他副作用算是小case，但對於非常需要睡眠的她而言相當痛苦，坦言：「有點煩」。

黃小柔日前施打AZ疫苗，過程不到十分鐘就結束，打完疫苗後，除了開心表示等到保護自己跟家人的機會，但也很擔心打完後產生的激烈副作用，她透露一直到晚上才出現身體酸痛的症狀，不過吃了普拿疼後，不到半小時不適狀況就完全消失，直到施打12個小時後，也就是一般人所謂副作用最劇烈的時刻，她表示除了雙手酸痛之外，引起最大副作用只有「失眠」。

黃小柔表示不僅一夜未闔眼，精神還超級無敵好，讓極度需要睡眠的她坦言：「有點煩」，不過相較於被車碾過或撞到、頭痛欲裂、忽冷忽熱等症狀相較起來，自己可以說是相當幸運，也不忘跟還沒施打疫苗的人喊話：「每個人體質不同，不一定都是這麼痛苦，所以別怕！做好補水、維他命、舒跑、普拿疼備好，都會順順利利的」。

對此，網友也分享自身經歷：「我是打完後整個暈睡，而且有點發燒，但不到24小時就生龍活虎」、「打完AZ兩小時發作，頭痛欲裂像被卡車碾過，發燒全身痠痛發冷，但從發作到痊癒只有一天」、「我沒有什麼副作用，只是注射的手臂12小時後開始痛」，但也有人為她解答：「是因為普拿疼含大量咖啡因，所以你有提神效果~不是因為AZ喔」。

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